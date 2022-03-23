Muş’ta eğitime kar tatili

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitimöğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.”

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