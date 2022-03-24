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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta ‘Dağ Kayağı Temel Eğitimi Kampı’ başladı

İHA

Muş’ta ‘Dağ Kayağı Temel Eğitimi Kampı’ başladı

Muş’ta, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 5 günlük ‘Dağ Kayağı Temel Eğitimi Kampı’ başladı.
2026’da düzenlenecek olan Kış Olimpiyatlarında ilk defa yer alacak olan dağ kayağı branşı için genç sporcular Muş’ta yetiştirilmeye başlandı. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezinde 2 uzman antrenör eşliğinde teorik ve pratik derslerine başlayan 16 sporcu, temel eğitim kampı ile zorlu sınavlardan geçiyor. Burada yetiştirilecek olan sporcuların, yurtdışındaki yarışlara katılması hedefleniyor.

“Genç sporcuların bu branşta yer alması bizler açısından çok önemli”
Eğitimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, federasyonun yıllık faaliyet programında bulunan faaliyetlerden bir tanesini Muş’ta gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. 16 sporcu ve 2 antrenörle dağ kayağı temel eğitimi kampı açtıklarını kaydeden Prof. Dr. Başar, “Daha sonrasında ileri eğitim kampı açarak da antrenör kampına sporcularımızın gelmesini sağlayacağız. Dağ kayağı son yıllarda çokça gelişen branşlarımızdan bir tanesi. Kış olimpiyatlarında 2026’da ilk defa yer alacak. Özellikle genç sporcuların bu branşta yer alması bizler açısından çok önemli. Her yıl Türkiye Şampiyonası Milli Takım Kampları Federasyonu olarak düzenliyoruz. Bu kamplar sonrası yurtdışı yarışmalara sporcularımızı gönderiyoruz” dedi.
Hedeflerinin dağ kayağı branşında olimpik sporcular yetiştirmek olduğunu anlatan Prof. Dr. Başar, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Şu an Muş’taki kampımızda geleceğin olimpiyat sporcuları, milli sporcuları yetişmesi için hedeflerimiz var. Bunlar için çalışıyoruz. Yine Muş’ta gelecek yıl Türkiye Şampiyonasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu bölge özellikle dağ kayağı anlamında çok uzun süre kar alışı nedeniyle çok uygun. Dağ kayağı branşı pist olmayan dağlık bölgelerde yapılan bir branş. Her türlü dağda yapılabiliyor. O yüzden bizim açımızdan çok uygu bir bölge. Umuyoruz ki bu bölgede çokça sporcu yetişecek ve yeni yarışmalar bu bölgede yapılacak.”

“Kış sporlarının bütün branşlarında söz sahibi bir il olmayı planlıyoruz”
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de, Muş’un mevsimsel şartlar itibariyle kış sporlarına elverişli bir il olduğunu ifade etti.
Muş’un olimpik sporcu yetiştirme anlamında cesaret verici bir kent olduğuna vurgu yapan Güler, "Bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bakanlığımızın ciddi yatırımları ve destekleri var sporcularımıza. Federasyonla ilimizde müşterek yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde inşallah başkanımızın da söyledikleri gibi çok büyük organizasyonlara da ev sahipliği yaparak ilimizde kış sporlarında Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun bütün branşlarında söz sahibi bir il olmayı planlıyoruz. Hedeflerimize de yakınız. Çok sayıda antrenör ve sporumuzla önümüzdeki süreçte bölgesel anlamda da büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak, ilimizin hem dağ kayağı branşında hem de spor ve tırmanış anlamında ciddi anlamda potansiyelini yükselteceğiz” diye konuştu.

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