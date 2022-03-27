Muş’ta iki aile arasındaki husumet barışla noktalandı

Muş’ta 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralanması ile iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandı.

2020 yılında merkeze bağlı Konukbekler beldesinde Fırat ve Argun aileleri arasında yaşanan silahlı kavga, Muş Valisi İlker Gündüzöz, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla noktalandı. Merkez Çağlayan Camisinde düzenlenen barış törende bir konuşma yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, hayırlı bir iş için toplandıklarını söyledi. Oluşturulan barış köprüsünü muhafaza ve idame ettirmenin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Vali Gündüzöz, “Bu hayrınızı her şeyden önce Allah’u Teâlâ kabul etsin. Aynı dinin mensuplarıyız ve aynı dinden kardeşleriz. Kardeşlerimize, iki ailenin fertlerine, reislerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu köprüyü inşa eden, araya girenler var. Çeşitli mollalarımız, kanaat önderlerimiz, belediye başkanlarımız var. Böyle bir köprünün marangozluğunu yaptıkları için Allah onlardan razı olsun. Ama onun kadar önemli olan bu 2 aile de köprünün 2 yakasını birbiriyle bağlantılı tutan bu köprüye ihtimamla baksınlar ve köprünün zarar görmesini engellesinler. En az köprüyü inşa eden marangozlar kadar, o köprüyü muhafaza etmek, idame ettirmekte önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle Allah hayrınızı kabul etsin. Dinimizin men ettiği, kardeşin kardeşe küstüğü hadisesini bu güzel camide bitirdiğimiz için Allah’a hamd ediyorum” dedi.

Barış törenine katılan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bir anlık öfkeyle 2 aile arasında olay yaşandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Sağ olsun belediye başkanlarımız, milletvekilimiz ve sayın valimizin öncülüğünde ve güvenlik kuvvetlerimizin gayretleri sonucu bugün burada Kur'anı Kerim’in huzurunda ve hakemliğinde tekrar eski kardeşlik günlerimize dönme sözünü verdik. Bizde buna şahitlik ettik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu barışımızın da kalıcı olması ve diğer kavgalara da örnek olmasını diliyorum.”

Tören, duaların okunması ve tarafların el sıkışmasıyla sona erdi.

Törene; AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Süleyman Gökalp, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, din görevlileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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