Kaymakam Demirer'den öğrencilere moral ziyareti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 1071 İmam Hatip Ortaokulu ve 1071 İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere moral verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile birlikte 1071 İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Demirer, Okul Müdürü Yakup Yiğit tarafından karşılandı. Kaymakam Demirer, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet edip Malazgirt tarihi hakkında sorular sordu.

1071 İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine ise Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi nasihatte bulunan Kaymakam Demirer, istedikleri mesleği yapabilmeleri için çok çalışmaları gerektiğini belirti.

1071 İmam Hatip Ortaokulun fiziki yapısı hakkında Okul Müdürü Yakup Yiğit’ten bilgi alan Kaymakam Demirer daha sonra buradan ayrıldı.

1071 İlkokuluna da geçen Kaymakam Demirer, minik öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.

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