Malazgirt’te '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' düzenlendi

Muş’un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 1071 Anadolu İmam Hatip Ortaokulu tarafından '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması’ yapıldı.

1071 Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Malazgirt Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'anı Kerim tilaveti ve öğrenciler tarafından okunan ilahilerin ardından '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması’ düzenlendi.

Yarışmada birinci olan öğrencilerin ödüllerini Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, ikinci olanların ödüllerini Belediye Başkanı Cengiz Altın takdim ederken, üçüncülük ödüllerini ise Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya verdi.

Programın sonunda açıklamalarda bulunan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, programda emeği gecen herkese teşekkür etti. Kaymakam Demirer, 3 aylar içerisinde düzenlenen '40 Hadisi Ezbere Okuma Yarışması'nın ödül törenine katıldıklarını belirterek, "Yarışmaya katılan öğrencilerimizi kutluyoruz. Yarışmayı düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü kutluyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ödül alan öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi.

Programa Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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