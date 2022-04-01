Bulanık’ta “Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi” semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık’ta “Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi” semineri

İHA

– Muş'un Bulanık ilçesinde yasal olarak ikamet etmekte olan yabancı şahıslara yönelik "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi" semineri düzenlendi.

Bulanık’ta “Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi” semineri

– Muş’un Bulanık ilçesinde yasal olarak ikamet etmekte olan yabancı şahıslara yönelik “Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi” semineri düzenlendi.
Göç İdaresi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yabancılara yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, Bulanık’ta yasal olarak ikamet eden yabancıların Türk toplumu ile uyum ve entegrasyonu, Türk kanunları ve örf adetleri, yabancıların banka, postane, hastane, okul gibi kamu kurumlarında dikkat etmesi gereken kurallar ile yabancıların hak ve yükümlülüklerine yönelik detaylı bilgilendirmeler yapıldı.
Eğitimde; yabancıların hakları ve uyması gereken yükümlülükler, eDevlet kullanımının yaygınlaştırılması ve COVİD19 salgını ile alakalı detaylı bilgilendirmeler Muş İl Göç Uzmanı, Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı Emrah Erzurum tarafından yapılırken, Kürtçe dilinde gönüllü tercümanlığı ise Muş İl Göç Müdürlüğü personeli Mehmet Nuri Toktaş yerine getirdi.
Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, eğitimin önemine değinerek, “Bu eğitimle başka bir kültürden buraya gelmiş insanların bu toplumla intibak etmesini, uyum sağlamasını ve karşılıklı iki toplumun birbirini anlamasını sağlayacak. Aynı zamanda da gelecek kuşakları eğiterek yola devam edecek olan bir işlevi icra edecek. Alacağınız bu eğitimin önemini idrak edeceğinizi biliyor, farkındalığınızı yükselterek faydalı bir işe başlayacağınızı düşünüyorum. İlçemizde yabancılara yönelik sosyal eğitim seminerine katılanların hak ve sorumlulukları ile ülkemizi ve ilimizi tanıtıcı bilgiler veriyoruz. Bu seminere katılan, ülkemize misafir olan vatandaşların ilgi ve alakası son derece olumluydu. Bu seminere katılmayıp talepte bulunacaklar için eğitimlerimiz devam edecek. Kimlik kartlarıyla müracaat etmeleri halinde onlara da eğitim vereceğiz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
YEREL HABERLER Malazgirt'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
Malazgirt’te '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' düzenlendi
YEREL HABERLER Malazgirt’te '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' ...
Muş’ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Muş’ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
Türk Yıldızları, Muş’ta gösteri uçuşu yapacak Muş Valisi Gündüzöz, vatandaşları Türk Yıldızları’nın gösterisi için Sultan Alparslan Parkı’na davet etti
YEREL HABERLER Türk Yıldızları, Muş’ta gösteri uçuşu yapacak Muş ...
Muş'taki evlat nöbetinde 50'nci hafta
YEREL HABERLER Muş'taki evlat nöbetinde 50'nci hafta
Muş’ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor
YEREL HABERLER Muş’ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.