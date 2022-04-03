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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Yıldızları’nın Muş semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti

İHA

Türk Yıldızları’nın Muş semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından Sultan Alparslan diyarı Muş'ta gerçekleştirilen gösteri uçuşu nefesleri kesti.
Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün girişimleri sonucu Muş’a gelen Türk Yıldızları, Sultan Alparslan diyarı semalarında ay yıldız çizerek izleyenleri hayran bıraktı. Tarihi Selçuklu Köprüsü çevresine kurulan Sultan Alparslan Parkı’nda yerlerini alan binlerce vatandaş, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu nefessiz izledi. Büyük beğeniyle izlenen gösteri uçuşunda, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, kendine has aksiyon dolu hareketlerle göğüs kabarttı.

“Kısa da olsa Türk Yıldızları'nın tarihi köprü üzerindeki güzel uçuşları ve gösterilerini izledik”
Gösterinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, bugün burada Muşluların büyük teveccühüyle Türk Yıldızları uçak gösterisini izlediklerini söyledi.
Binlerce kişinin Sultan Alparslan Parkı’nda gösteriyi izleyerek ilgi gösterdiğini anlatan Vali Gündüzöz, “888 dönüm üzerindeki Sultan Alparslan Parkı’nda gösteriyi vatandaşlarımız ilgiyle izledi. İnşallah gelecek yıl daha detaylı ve uzun gösteri olur. Pilotlarımızla ve komutanlarıyla da görüştük. Bu yıl kısa da olsa Türk Yıldızları'nın tarihi köprü üzerindeki güzel uçuşları ve gösterilerini izledik. Bir değişiklik oldu. Bu mübarek Ramazan ayında insanların gidip vakit geçireceği, aileleriyle soluklanabileceği bir aktivite oldu. Gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Yol boyunca otoparklar doldu taştı”
Gösteriye ilginin çok iyi olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Kullanılan otoparklar taştı ve yol boyunca araçlar park etti. İlgi gayet iyiydi. Muşlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı Ramazan’da da buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Gösteriyi İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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