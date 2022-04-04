Muş’ta dağ köylerinin kar çilesi bitmek bilmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta dağ köylerinin kar çilesi bitmek bilmiyor

İHA

Muş’ta dağ köylerinin kar çilesi bitmek bilmiyor

Muş’ta Mart ayında etkili olan yoğun yağış nedeniyle kara gömülen dağ köylerinde kar esareti devam ediyor.
Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakım, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyünde yaşayan vatandaşlar, ilkbahar mevsiminin gelmesini dört gözle bekliyor. Nisan ayına girilmesine rağmen kar çilesi devam eden köy sakinlerinin ev, ahır, iş makineleri, araç ve yemlerinin tamamı kar altında. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda ellerinden kürekleri düşürmeyen köy sakinleri, ev ve ahırlarının önünde biriken karları temizliyor. Yüksek rakımlı dağ köylerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle soğuk hava akşam saatlerinde etkili olmaya devam ediyor.

“Gece gündüz çalışıyoruz ama bir türlü karla baş edemiyoruz”
Yukarıyongalı köyü sakinlerinden Celalettin Yöndem, bugüne kadar böyle bir kar yağışına rastlamadığını söyledi. Karın mart ayında gece gündüz durmadan yağdığını anlatan Yöndem, “Kar 23 metreye kadar yağdı. Evlerimiz kara gömülmüş durumda. Gece gündüz çalışıyoruz ama bir türlü karla baş edemiyoruz. Kürek hiç elimizden düşmüyor. O kadar kar ata ata artık kollarımı kaldıramaz oldum. Köyde boş yer kalmadı ki kar atalım. Boş yer yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Yıldızları’nın Muş semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti
YEREL HABERLER Türk Yıldızları’nın Muş semalarındaki gösteri uçuşu ...
Bulanık’ta iftar çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Bulanık’ta iftar çadırı kuruldu
Varto Belediyesi tarafından iftar çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Varto Belediyesi tarafından iftar çadırı kuruldu
Malazgirt’te fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Malazgirt’te fırınlar denetlendi
Nisan ayında 10 metre karla zorlu mücadele
YEREL HABERLER Nisan ayında 10 metre karla zorlu mücadele
Batıda bahar, Muş’ta 8 metrelik karla mücadele Muş Valisi Gündüzöz: “Yüksek yerlerde 7-8 metreyi hatta 9-10 metreyi bulan karla mücadele etmekteyiz” “Kapalı olan yollarımızı büyük bir mücadeleyle açmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Batıda bahar, Muş’ta 8 metrelik karla mücadele Muş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.