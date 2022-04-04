Muş’ta dağ köylerinin kar çilesi bitmek bilmiyor

Muş’ta Mart ayında etkili olan yoğun yağış nedeniyle kara gömülen dağ köylerinde kar esareti devam ediyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakım, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyünde yaşayan vatandaşlar, ilkbahar mevsiminin gelmesini dört gözle bekliyor. Nisan ayına girilmesine rağmen kar çilesi devam eden köy sakinlerinin ev, ahır, iş makineleri, araç ve yemlerinin tamamı kar altında. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda ellerinden kürekleri düşürmeyen köy sakinleri, ev ve ahırlarının önünde biriken karları temizliyor. Yüksek rakımlı dağ köylerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle soğuk hava akşam saatlerinde etkili olmaya devam ediyor.



“Gece gündüz çalışıyoruz ama bir türlü karla baş edemiyoruz”

Yukarıyongalı köyü sakinlerinden Celalettin Yöndem, bugüne kadar böyle bir kar yağışına rastlamadığını söyledi. Karın mart ayında gece gündüz durmadan yağdığını anlatan Yöndem, “Kar 23 metreye kadar yağdı. Evlerimiz kara gömülmüş durumda. Gece gündüz çalışıyoruz ama bir türlü karla baş edemiyoruz. Kürek hiç elimizden düşmüyor. O kadar kar ata ata artık kollarımı kaldıramaz oldum. Köyde boş yer kalmadı ki kar atalım. Boş yer yok” dedi.

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