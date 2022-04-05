Muş'un tek bilek güreşi sporcusu Funda milli takıma girmeyi başardı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, okulda erkek arkadaşlarını yenince başladığı bilek güreşi sporunda tek başına çalışarak zoru başaran Funda Maral (22), milli takıma girdi. Kentin tek bilek güreşçi sporcusu olan ve antrenör olmayı hedefleyen Maral, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde okurken erkek arkadaşlarının sınıfta kendi aralarında yaptığı bilek güreşine katılıp onları tek tek yenen Funda Maral, gücünün farkına varınca bu spora merak sardı. Muşlu Necla-Remzi Maral çiftinin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan Funda, önce amatör sonra profesyonel olarak bu spor dalında ilerledi. Funda Maral, kısa sürede Muş'un tek kadın bilek güreşçisi oldu. Katıldığı son yarışmanda sağ ve sol kolda ikincilik elde eden Funda Maral, milli takıma girmeyi başardı. Şimdilerde Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim gören Funda Maral, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Ailesinin de tam destek verdiği Funda Maral, başarısıyla Muş'ta hemcinsleri arasında rol model oldu.

Muş'un tek bilek güreşi sporcusu olduğunu, antrenörü olmamasına rağmen hedeflerine tek tek ulaştığını belirten Maral, kendisini örnek alan 6 kız çocuğuna da bilek güreşini öğrettiğini söyledi.

Bilek güreşi sporuna nasıl başladığını anlatan Funda Maral, "Üniversite hayatıma başladığım ilk yıllarımda, erkek arkadaşlarımın sınıf ortamında bilek güreşi yapmasını görmemle bende bir merak oluştu. İlk olarak sınıftaki erkek arkadaşlarımla, bilek güreşi maçları yaptım. Maçlarda olumlu sonuçlar aldıkça, bilek güreşine dair bir spor branşı var mı diye merak ettim. Tabi bu branşa merak sarınca, çeşitli araştırmalara koyuldum" diye konuştu.

İlk kez 2020 yılında bilek güreşi yarışmasına katıldığını ifade eden Maral, "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na gittim. Burada sol kolda Türkiye birinciliği, sağ kolda ise Türkiye üçüncülüğü aldım. Bu başarıyla daha çok hırslanarak, bu sporu devam ettirmeye karar verdim. 2022 yılında yine Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Sağ ve sol kolda Türkiye 1'inciliği alarak, 2 altın madalyanın sahibi oldum" dedi.

Son olarak girdiği bilek güreşi şampiyonasında ikincilik elde ederek milli takıma girmeyi başardığını vurgulayan Maral, "Edirne'de düzenlenen Türkiye Şener Arslan Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli takım seçmelerine katılmaya karar verdim. Milli takım seçmelerinde ilk yılımdı. Sağ ve sol kolda ikincilik alarak, milli takıma seçildim. Milli takıma seçilmenin gurur ve mutluluğunu yaşayarak memleketime döndüm" diye konuştu.

Bilek güreşine başladığı ilk yıllarda hem kız hem de erkek arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu sporun erkek sporu olduğu söylemlerine aldırış etmediğini ifade eden Maral, "Daha çok çalıştım ve daha çok hırslandım. Sonuç olarak Türkiye'de güzel dereceler elde ettim. Şimdiki hedefim ise ilk olarak sağ ve sol kolda dünya şampiyonu ardından antrenör olmak. Antrenör olup Muş'taki kız çocuklarını yetiştirip, güzel dereceler elde ederek bu branşın bir kız sporu olduğunu da herkese göstermek" ifadelerini kullandı.

`BU BÖLGEDEKİ KIZLARA BİR UMUT KAPISI OLDU´

Muş'un tek kadın bilek güreşçisi olan Funda'nın, bölgedeki kızlara bir umut kapısı olduğuna dikkat çeken

Muş Alparslan Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi Mehmet Furkan Şahin ise "Funda, bu bölgedeki kızlara bir umut kapısı oldu. Yeni bir branşta, bizleri temsil ediyor. Funda, bilek güreşi alanında bizi gururlandıran başarılı bir sporcumuz. Funda, aynı zamanda milli takıma seçilerek, göğsümüzü kabarttı. Bundan sonra daha iyi dereceler elde edeceğine, inancımız sonsuzdur" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-04-05 09:56:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.