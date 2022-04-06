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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 31’e yükseldi

İHA

Muş’ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 31’e yükseldi

Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin 7 Nisan 2021’de başlattığı oturma eyleminde bir yıl geride kalırken, nöbet tutan ailelerin sayısı 31’e yükseldi.
HDP Muş İl Başkanlığı önünde 51’inci haftada eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı 31’e yükseldi. Parti binası önüne gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. HDP ve PKK terör örgütü aleyhinde slogan atarak tepki gösteren aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.
Nöbete devam eden 29 aileye Güneş ve Tultak aileleri de katıldı. 1 yılı geride bırakan aileler, eylemin başladığı günden bu yana 2 çocuğun evine kavuşmasına destek oldu.

“Çocuğumu HDP’den istiyorum”
7 Nisan 2021’de oğlu Mehmet Emin Teker için Muş’ta evlat nöbetini başlatan Gülbahar Teker, Özcan ailesiyle birlikte başlattıkları eylemde bir yılı tamamladıklarını söyledi. 100 sene de olsa eyleme devam edeceklerini vurgulayan anne Teker, “Bizim çocuklarımız gelmeyene kadar eyleme devam edeceğiz. Çocukların hepsi gelip teslim olsun. Ben buradayım, korkmuyorum, gitmiyorum. Çocuğumu HDP’den istiyorum. Umutluyum. Hiç kimse gelmese bile umutluyum” dedi.

“32 senedir kardeşimden hiç haber gelmedi”
Eyleme kardeşi Ramazan Tultak için katılan ağabey Süleyman Tultak da, kardeşinin 32 yıl önce kaybolduğunu ifade etti. Kardeşinden hiçbir haberinin olmadığını aktaran Tultak, “32 senedir kendisinden hiç haber gelmedi. Kardeşimin yüzünden çok acı çekiyorum. Ramazan seni çok seviyorum. Beni duyuyorsan çık gel teslim ol” ifadelerini kullandı.

“Oğlum neredeysen gel devlete teslim ol”
Oğlu Mahsum Güneş’i çalışması için İstanbul’a gönderdiğini belirten baba Mirza Güneş ise, “Oğlum İstanbul’da 23 ay çalışmıştı, sonra İzmir’de iş bulup oraya gitti. Oraya gittiğinden bu yana çocuğum kayıp ve nerede olduğunu bilmiyorum. 7 yıl oldu kendisinden haber alamıyorum. Eylemdeki ailelerin hepsine destek veriyorum. Oğlum neredeyse gelip polise, devletimize teslim olsun. Herkesin devlete güvenmesi lazım. Toprağımız, bayrağımız bir” diye konuştu.

“Ciğerimiz yanıyor”
Annelerden Naciye Sönmez Yıldız ise oğlu Osman’a seslenerek şöyle konuştu:
“Oranın size bir faydası yok. 51 haftadır evlatlarımız için buradayız. Evlatlarımızı istiyoruz. Ciğerimiz yanıyor. Artık yeter. 1 yıldır burada evlatlarımızın gelmesi için mücadele ediyoruz. Bu işkence, bu zulüm, bu acı yeter artık. Buraya herkes evladı için geliyor. İster 1 yıl olsun, isterse 30 yıl olsun biz eyleme devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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