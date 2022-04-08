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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta yağış ve fırtınanın etkisiyle elektrik direği devrildi

İHA

Muş'ta yağış ve fırtınanın etkisiyle elektrik direği devrildi

Muş'ta etkili olan yağmur ve fırtınanın devirdiği direk nedeniyle yaşanan elektrik kesintisini Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Arıza Onarım ve Bakım ekipleri zorlu çalışmayla giderdi.
Merkeze 37 kilometre uzaklıktaki Kayaışık köyünde yaklaşık bir haftadır yaşanan yağmur ve fırtınanın da etkisiyle, enerji nakil hatlarının bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. Dün gece yaşanan olayda bir elektrik direği toprak kayması etkisiyle devrildi. Bölgede çalışma başlatan VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteğini alarak devrilen direği yeni bir noktaya taşıyarak, 5 saatlik çalışma sonucu elektrik arızasını giderdi. Sorunun giderilmesiyle elektrik kesintisi yaşayan 2 yerleşim yerine yeniden enerji akışı sağlandı.

“Yaklaşık 600 metre yürüme mesafesiyle buraya ulaşım sağlayabildik”
Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü İşletme Müdürü Özcan Gök, hafta boyunca devam eden yağışlar sonucu Kayaışık köyü ve Yamaç mezrasını besleyen enerji nakil hattının geçtiği bölgede gevşeyen toprakla heyelan oluştuğunu söyledi. Direğin toprak kayması sonucu devrildiğini anlatan Gök, “Gece boyunca burada fırtına ve yoğun yağış etkili olmuştur. Sabah erken saatlerde ekiplerimizle beraber yıkılan direğimizi tekrardan yerine dikimini sağlayıp enerji akışını sağlayacağız. Çalışmalarımız devam etmektedir. En kısa sürede enerjisiz kalan 2 yerleşim yerimize enerji sağlayacağız. Burası çok yamaç ve dik eğimlere sahip bir bölge. Kimi yerlerde eğim yüksekliği 400 metreyi bulmakta. Buraya iniş bile bayağı bir zor. Yaklaşık 600 metre yürüme mesafesiyle buraya ulaşım sağlayabildik. Burası zorlu bir coğrafya. Bu tür heyelanlı bölgelerde direk devrilmelerine karşı proje çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

“VEDAŞ ekiplerine teşekkür ederiz sorunu giderdiler”
Kayaışık köyü muhtarı Veysi Bilen ise bir haftadır etkili olan yağmur ve kar suları nedeniyle demir elektrik direğinin devrildiğini belirterek, “Büyük bir heyelan yaşanıp toprak dereye kadar inmiş durumda. VEDAŞ ekipleri müdahale ettiler. Allah ekibimizden, devletimizden razı olsun sabah 08.30’dan bu yana köylülerle beraber burada çalışıyorlar. Arıza giderildi. İnşallah biraz sonra elektriğimiz verilecek” diye konuştu.

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