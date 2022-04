Muş’ta 110 bin öğrenci “Malazgirt Panoramik Müzesi” ile tarihi yolculuğa çıkarılacak Öğrenci ve gençler geçmişi ve geleceği ‘1071’den 2071’e Zaman Tüneli Müzesi’yle öğreniyor Muş Valisi İlker Gündüzöz: “Hedefimiz 110 bin öğrencimizin tamamı bu müzeyi görsün” “Çocuklarımıza yeni ufuk kazandırmak adına güzel bir müze oldu”

Muş ve Malazgirt ilçesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulan "Arkeoloji" ve "1071'den 2071'e Zaman Tüneli" müzeleri ile 110 bin öğrencinin tarihi yolculuğa çıkarılması hedefleniyor.

Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün girişimleriyle bir süre önce kent merkezi ve Malazgirt ilçesinde kurularak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen müzeler, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle öğrenci ve gençlerin ilgi gösterdiği müzeler, tarihe ışık tutuyor. Arkeoloji müzesinde Kalkolitik, Tunç ve Demir çağları, Helenistik, Roma, Doğu Roma İmparatorluğu, İslami ve Osmanlı dönemleri ile yakın tarihe ait çok sayıda eser yer alırken, “1071'den 2071'e Zaman Tüneli" Panoramik Müzesinde ise Selçuklu'dan günümüz tarihini yansıtan canlandırma görselleri, gelecek ve Sultan Alparslan heykeli ile Malazgirt Savaşı'na ait görseller sergileniyor. Müzede ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlatan canlandırmalar bulunuyor.



“Çocuklarımız burayı gezerek tarihimizin her safhasını 1071’den başlayarak görebiliyorlar”

Müzeler hakkında açıklamalarda bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentte her alanda hızla gelişmeye çalıştıklarını ve bunlardan birinin de kültürel alan olduğunu söyledi. Muş’un şu anda 2 müzeye sahip olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, “Bu çaptaki illerde 2 müze olması enderdir. Merkezdeki eski Atatürk İlkokulumuzu çok güzel restorasyondan geçirerek hem kent belleği müzesi hem de arkeoloji müzesi haline getirdik. Malazgirt’te de bu Türk tarihini, ecdadımızın başarısını ortaya koyabilme adına bir müze yaptık. Müzenin konsepti 1071’den 2071’e. Çocuklarımız bir zaman çizelgesi içerisinde burayı gezerek tarihimizin her safhasını 1071’den başlayarak görebiliyorlar. Orada çeşitli heykeller, görseller, canlandırmalar var ve aynı zamanda içerisinde bir de sinema salonu var. Böylelikle tarihle haşır neşir oluyorlar. Kendi tarihimizi biliyorlar” dedi.



“Çocuklarımıza yeni ufuk kazandırmak adına güzel bir müze oldu”

20232071 hedeflerinin de panoramik müzede işlenmiş durumda olduğunu belirten Vali Gündüzöz, “2071’de Türkiye’nin gitmesi gerektiğini düşündüğümüz yerler, ayda yürüyen bir astronotla canlandırılmış. Çocuklarımıza yeni ufuk kazandırmak, mazisini, tarihini öğretmek, aynı zamanda bir vizyon ortaya koyma adına güzel bir müze oldu. Bu çapta tematik müze örnekleri arasında da sıyrılan Malazgirt’e, Sultan Alparslan diyarına yakışan bir yatırım oldu. Bu müzemizin hem yetişkinler tarafından hem de çocuklarımız tarafından gezilmesini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hedefimiz 110 bin öğrencimizin tamamı bu müzeyi görsün”

Malazgirt Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çocuklar için çeşitli projeler yürütüldüğünü vurgulayan Vali Gündüzöz, “İl Emniyet Müdürlüğümüz hem merkezden hem de ilçeden, yine Malazgirt Kaymakamlığı ilçeden çocuklarımızı, gençlerimizi müzeye götürüyor. Hedefimiz 110 bin öğrencimizin tamamı bu müzeyi görsün. Bunun dışında tabi duyuldukça yetişkinler hem ilimizden hem de çevre illerden bu müzeyi görsünler” diye konuştu.



“Malazgirt, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde belli bir noktaya geldi”

Malazgirt’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde belli bir noktaya geldiğini anlatan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sultan Alparslan’ın bu güzide memleketi her yıl 26 Ağustos törenleriyle belli bir noktaya geldi. Yapılan yatırımlar millet bahçesi, anıt alanı, tören alanı. Bunların yanı sıra bu müze ve daha sonra yapılacak diğer yatırımlarla çok daha güzel ve taçlanmış bir Malazgirt’le karşı karşıya kalmayı ümit ediyoruz.”

Arkadaşlarıyla müzeyi gezen Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Malazgirt Meslek Yüksekokulu (MYO) Yaşlı Bakımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nazlı Güneş ise Malazgirt’te böyle bir müze bulunmasının ve tarihi canlandırmasının son derece memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Müzede geçmişten günümüze ve gelecekteki planlamaların gösterilerek anlatıldığını ifade eden Güneş, “burada gezerek resmen o an yaşanan durumları yaşadık. Bunu burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok beğendim. Malazgirt açısından çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum” dedi.

