Emniyet Müdürü Türk’ten Kaymakam Demirer’e ziyaret

Muş’un Malazgirt İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile beraberindeki polisler, “10 Nisan Polis Haftası” nedeniyle Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’i makamında ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek program hakkında Kaymakam Demirer’e bilgi verdi.

Emniyet Müdürü İlker Ekşi, 10 Nisan Pazar günü 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacağını belirtti. Kaymakam Demirer, ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılını ve Polis Haftası’nı kutladı. Her yıl 410 Nisan tarihleri arasında “10 Nisan Polis Haftasının” kutlandığını belitten Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, “177 yıl önce kurulan Türk Polis Teşkilatımızın mazisi kahramanlıklarla doludur. Fedakârca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, büyük başarılar elde etmiştir. Bu fedakârlığı gösteren emniyet mensuplarımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile başta İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm Türkiye’de görev yapan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.