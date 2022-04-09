İlçenin en büyük sosyal mekânı sezonu açtı

Muş’un Malazgirt ilçesinin en büyük sosyal mekanı olan Ahmedi Hani Kültür Parkı sezonu açtı.

Bahar aylarında vatandaşların keyifli vakit geçirmek için tercih ettiği mekanların başında gelen Ahmedi Hani Kültür Parkı, bahar mevsimiyle yeniden sezonu açtı.

Son birkaç yıldır Malazgirt’te sosyal hayatın kalbi haline gelen Ahmedi Hani Kültür Parkı, sabah yediden gece geç saatlere kadar çok sayıda Malazgirtliyi ağırlıyor. İlçe halkına birçok seçenek sunan Ahmedi Hani Kültür Parkı, çocuklarıyla gelen aileleri de dinlendirmek ve daha iyi hizmet verebilmek adına çocuklara özel oyun alanıyla müşterilerin memnuniyetini kazanıyor.



“İşletmemizdeki fiyatlara zam uygulamayacağız”

Ahmedi Hani Kültür Parkı işletmecisi Bakı Şancı, “Malazgirt Belediyemiz destekleriyle bu yıl işletmemizde fiyatlara zam uygulamayı düşünmüyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımız Cengiz Altın’a çok teşekkür ediyoruz. Kültür parkımız bu yıl da en çok tercih edilen mekânlardan birisi olma özelliğini gösteriyor. Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan parkımız, tüm sezon süresince titizlik ve hizmet anlayışıyla konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız yanlarına çocuklarını da alarak buraya gelip dinlenme fırsatı buluyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.