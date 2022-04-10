Kaymakam Demirer öğrencilerle iftarda bir araya geldi

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– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Pansiyonda düzenlenen iftarda öğrenciler ile bir araya gelen Kaymakam Demirer, kendileriyle sohbet ederek, onların görüşlerini dinledi. Gelecek planlarına dair öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demirer, kendilerine kitap hediye ederek, başarılar diledi.

İftar sonrası okul pansiyonunda incelemelerde bulunan Kaymakam Demirer, okul müdürlerinden gerekli bilgileri aldıktan sonra buradan ayrıldı.

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