1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı

Sahasında Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor’la 11 berabere kalarak grubu lider tamamlayan 1984 Muşspor, 3. Lig için playoff’lara katılmaya hak kazandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta 33 puanla son haftaya lider olarak giren 1984 Muşspor, en yakın takipçisi Bağlar Belediyespor ile playoff için karşı karşıya geldi. Evinde Bağlar Belediyespor’u ağırlayan sarıbeyazlılar, ilk yarıyı rakip takımın 10’lık üstünlüğüyle tamamladı. Maçın ikinci yarısında beraberlik golünü bulan 1984 Muşspor, 90 dakikayı 11‘lik skorla tamamlayarak grup lideri oldu. Playoff’lara katılmaya hak kazanan sarıbeyazlı ekip, 3. Lig için ter dökecek.



“Hedefimiz zaten 3. Lig”

Maç sonunda açıklamalarda bulunan 1984 Muşspor Kulüp Başkanı Maşallah Kandemir, playoff’lara kaldıklarını ifade ederek, “Büyük ihtimalle maçımız Erzincan’da olacak. 4 puan toplayan 3. Lig’e çıkacak. Hedefimiz zaten 3. Lig’di. Bugünkü atmosfer çok güzeldi. Neredeyse heyecandan ağladım. Küçük büyük demeden şu anda herkes maçta yanımızda oldu. Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür ederim. İnşallah sonunda 3. Lig’e çıkarız. Burada en çok taraftarın desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Taraftarlar, maçın ardından şehir merkezinde araçlarla konvoy oluşturarak kutlama yaptı.

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