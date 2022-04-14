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Muş’ta kavga ihbarına giden polislere engelli sporculardan sürpriz kutlama

İHA

Muş’ta kavga ihbarına giden polislere engelli sporculardan sürpriz kutlama

Muş’ta, Türk Polis Teşkilatı Kuruluşu’nun 177. Yıldönümü dolayısıyla sporcuların kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama yapıldı.
Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki spor salonunda antrenman yapan Muş Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü (BESK) tarafından Polis Haftası dolayısıyla ekipler için bir etkinlik planladı.
Muş 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz, spor salonunda büyük bir kavga olduğu bilgisini verdi.
Bölgeye yönlendirilen polis ve bekçiler, kendilerini bekleyen sporcular tarafından Türk bayrakları ve konfetilerle karşılandı. Karşılaştıkları manzara karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan ekipler, alkış tufanına tutuldu.
Sporcuların daveti üzerine kutlamaya katılan İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, sürprizden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
Kutlamada polisler için pasta kesilerek, ikram yapıldı.
“Çok şaşırdık, çok mutlu olduk”
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Kurt, kavga anonsu üzerine spor salonuna geldiklerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü münasebetiyle bir sürprizle karşılaştıklarını söyledi.
Manzara karşısında çok şaşırdıklarını anlatan Kurt, “Bu sürprizden dolayı sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok şaşırdık. İşin açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk” dedi.
“Onları mutlu görünce biz de mutlu olduk”
Gecesini gündüzüne katarak kamu düzenini sağlayan ve halkı koruyan emniyet mensuplarına bir kutlama yapmak istediklerini belirten Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz da, “Emniyet Teşkilatımızın 177. Kuruluş Yıldönümünü kutlamak istedik. Sürprizimizde engelliler ve voleybolcuların çok büyük bir kavga ettiği ihbarında bulunduk. Kısa bir sürede buraya çok sayıda ekip geldi. Gelen ekipleri alkışlarla karşılayarak 177. yıldönümlerini tebrik ettik. Onları mutlu görünce biz de mutlu olduk. Allah onlardan razı olsun, onları korusun. Çok sevindiler. Böyle bir beklentileri yoktu. İçeri girince kavgaya girer gibi çok hızlı geldiler. Alkışlar kopunca bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar” ifadelerini kullandı.
“Teşkilatımızın 177. Kuruluş Yıldönümünü pasta kesimiyle kutladılar”
Emniyet teşkilatının gözbebeği mensuplarına sporcularca çok güzel bir sürpriz yapıldığını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise “Bir ihbarla emniyet mensuplarını spor salonumuza davet edip onları bayraklarla, alkışlarla ve güzel tezahüratlarla karşılayıp emniyet teşkilatımızın 177. Kuruluş Yıldönümünü pasta kesimiyle kutladılar. Hem İl Emniyet Müdürümüz Engin Kaloğlu, hem mesai arkadaşlarına yapılan bu sürprizden dolayı çok mutlu oldum. Gurur duydum. Allah, ayaklarına taş değdirmesin” diye konuştu.
Kısa süreli kutlamanın ardından salondan ayrılan ekipler görevlerinin başına geri döndü.

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