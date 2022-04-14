Malazgirt'te bahar temizliği

Muş'un Malazgirt Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Ana ve ara caddelerde hummalı bir şekilde bahar temizliğine başlayan Malazgirt Belediyesi ekipleri; parklar, yol ve kaldırımlarda bulunan çöpleri temizledikten sonra yıkadı. Malazgirt halkından çevre temizliği konusunda daha hassas davranmalarını isteyen belediye yetkilileri, “Bu yıl kışımız çok çetin geçti. İlçe merkezi ve köylerimize metrelerce kar yağdı. Havalar nisan ayının yarısında ancak ısındı. Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın talimatları doğrultusunda rutin bir bahar temizliği yapacağız. Başkanımız temizlik konusuna çok önem veriyor. Bahar aylarına temiz girelim dedik. Genel bir bahar temizliği niteliğinde yürüttüğümüz bu çalışmalar bir hafta sürecek" şeklinde konuştular.

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