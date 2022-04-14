Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler iftarda buluşturuldu

Muş AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak evlat nöbetini sürdüren annelere destek için iftar programı düzenledi.



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şeyma Arslan, evlatlarını HDP’den isteyen anneleri bir restoranda düzenledikleri iftarda buluşturdu. Kadın kolları teşkilatı, kadınlar ve ailelerin katıldığı iftar, akşam ezanının okunmasıyla açıldı. Yemeğin ardından bir konuşma yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şeyma Arslan, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Van, Hakkari ve Ağrı annelerinin acılarına, umutlarına ve bekleyişlerine ortak olduklarını söyledi. Bu eylemin şüphesiz sonuç vereceğini belirten Arslan, “Şu ana kadar evlatlarıyla buluşan anne babalar oldu. Bizler de istiyoruz ki diğer evlatlarımız da anne ve babalarına kavuşsun. Diyarbakır, Van, Şırnak, Hakkari, Ağrı ve Muş annelerinin ‘evlatlarımızı geri istiyoruz’ haykırışı ve sabırla sürdürdükleri mücadeleleri teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biri olmuştur. İnşallah bu bekleyiş ve kararlılığınız tüm terör örgütlerinin sonunu getirecektir” dedi.



“Anneler yalnız değil”

Evlat nöbeti tutan annelerden Naciye Sönmez Yıldız ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “Allah devletimizden razı olsun. Bugün AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı bizleri iftar programına davet etti. Devletimiz güçlüdür. Bize destek verdiler, moral verdiler. Daha güçlü ve mutluyuz. Yalnız değiliz” diye konuştu.

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