Muş’ta sulama göletlerindeki doluluk oranları çiftçilerin yüzünü güldürüyor

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin 3’üncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası’nda, karların erimesi ve yağışların göletlerdeki su seviyesinin yüzde 100’e çıkması, çiftçileri sevindirdi.

Muş’ta geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen sulama göletleri, bu yıl yaşanan yağışlarla tam doluluk seviyesine ulaştı. Özellikle tarım arazilerinin sulanması ve hayvan içme suyu ihtiyacında kullanılan göletler, çiftçi ve besicilere umut olurken, bölge halkının da yüzünü güldürdü. 80 kilometre uzunluk, 30 kilometre genişliğe sahip Muş Ovası’nda yer alan Korkut, Arpayazı ve Tabanlı göletleri, tarım ve hayvancılığa can suyu oluyor.

Muş'ta etkili olan yağışların çiftçiler için bereketli bir yıl olacağına işaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bazı çiftçilerin su sıkıntısı nedeniyle ekiliş yapamadığını söyledi. Şu anda göletlerdeki doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaştığını kaydeden Yentür, “Geçen yıl yaşananın kuraklık sebebiyle göletlerde su seviyesi büyük ölçüde azalmıştı. Bu yıl etkili olan kar yağışı ve devam eden yağmurlar, çitçinin yüzünü güldürdü. Yüzde 100 doluluk oranı gösteren göletler, bu yıl özellikle çevredeki üreticilere can suyu olacak. Son günlerdeki yağışlarla birlikte su seviyesi en üst seviyeye çıktı” dedi.

“Bu sene güzel bir mahsul alacağız”

Babasından öğrendiği çiftçilik mesleğini sürdürdüğünü belirten Maşallah Argün isimli çiftçi, geçen yıl yaşanan kuraklığın ciddi sorunlar yaşattığını hatırlattı. Göletin ilçedeki birçok köyün can merkezi olduğuna dikkati çeken Argün, “Geçen sene meydana gelen kuraklıktan dolayı su seviyesi büyük ölçüde düşmüştü. Çok büyük sıkıntı çektik. Bu sene çok şükür etkili olan yağışlardan göletimiz tam doluluk seviyesine yükseldi. İnanıyoruz bu sene çiftçinin yüzü iyi gülecek ve güzel bir mahsul alacağız” ifadelerini kullandı.

“Çiftçinin yüzü gülüyor”

Çiftçilerden Niyazi Çetin ise göletin çok faydasını gördüklerini anlatarak, “Kuraklık nedeniyle geçen yıl bazı ağaçlar kurudu. Bazı çiftçiler de sıkıntı yaşadı. Ama bu sene su çok olduğu için inşallah herkes arazilerini ekecek ve büyük faydasını görecek. Çiftçinin yüzü gülüyor. Su olduğu için inşallah yaklaşık 700 kişi pancar, silajlık mısır, yonca ekimi gerçekleştirecek. Bizim de tarıma faydamız olacaktır” diye konuştu.

