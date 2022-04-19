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Bakan Bilgin: "2021 yılının dünyada en çok, en hızlı büyüyen iki ülkesinden biri olduk” “Türkiye’de demokratik bir iktidarı, Türkiye’ye demokrasiyi çok görerek demokratik iktidarı bir devşirilmiş hain FETÖ yapılanması terör örgütü üzerinden ele geçirmeye çalıştılar”

İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin 2021 yılında dünyada en çok ve en hızlı büyüyen 2 ülkesinden biri olduğunu belirterek, Türk ekonomisi, Türk sanayisinin geçen ay yüzde 13 büyüdüğünü söyledi.

Bakan Bilgin: "2021 yılının dünyada en çok, en hızlı büyüyen iki ülkesinden biri olduk” “Türkiye’de demokratik bir iktidarı, Türkiye’ye demokrasiyi çok görerek demokratik iktidarı bir devşirilmiş hain FETÖ yapılanması terör örgütü üzerinden ele geçirmeye çalıştılar”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin 2021 yılında dünyada en çok ve en hızlı büyüyen 2 ülkesinden biri olduğunu belirterek, Türk ekonomisi, Türk sanayisinin geçen ay yüzde 13 büyüdüğünü söyledi.
Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere havayoluyla Muş’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk olarak Muş Belediyesini ziyaret etti. Daha sonra yürüyerek AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, 1200 yıldır bu topraklarda yaşadıklarını ve bu sürede bir millet olduklarını ifade etti.
Farklı kök ve geleneklerden gelen bu coğrafya insanlarının bir milleti oluşturduğunu anlatan Bakan Bilgin, “Dolayısıyla ortak kaderimiz, ortak tarihimiz var ve ortak geleceğimiz olduğuna inanıyoruz. Türkiye’ye bu ortak geleceği çok görenler Türkiye’nin büyümesinden, zenginleşmesinden, gelişmesinden rahatsız olanların kim oldukları belli. Türkiye’ye operasyonlar belli. Türkiye’ye Akdeniz’de, Kafkaslarda operasyon yapanlar, Türkiye’yi kuşatmak isteyenler başta dünyanın en büyük sömürgeci gücü olarak emperyalistler olmak üzere bütün batı sisteminin Türkiye’ye karşı düşmanlığını gösteren daha yakın zamanda birçok olay yaşadık. Türkiye’de demokratik bir iktidarı, Türkiye’ye demokrasiyi çok görerek demokratik iktidarı bir devşirilmiş hain FETÖ yapılanması terör örgütü üzerinden ele geçirmeye çalıştılar. Onların maksadı sadece AK Parti iktidarını, sadece cumhurbaşkanımızın iktidarını ortadan kaldırmak değil, Türkiye’nin hükümranlık hakkını, bağımsızlığını ortadan kaldırmak. Biliyoruz ki bu topraklarda ezanımız yükseldikçe, bayrağımız dalgalandıkça alnımız açık, başımız dik gezeceğiz. Buna inanarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Böyle bir sosyal sigorta sistemi yok”
“Diğer ülkelerde paranız yoksa hastanelerin önünde ölüyorsunuz” diyen Bakan Bilgin, Türkiye’nin uçak göndererek insanlarını yurtdışından getirip tedavi ettirdiğini kaydetti. Bu hizmetin millet için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bilgin, “Sorunlarımız var. Bugün pandemi sonrası bütün dünyada bir enflasyon ve pahalılık sorunu var. Üretim zincirleri koptuğu için üretim ve hammaddeler pahalılaştı. Esas pahalı olan dışarıdan dövizle doğrudan aldığımız akaryakıttır. Yani petrol ürünleri ve doğalgaz. Bunların Türkiye’ye getirdiği maliyet çok yüksek ama bu bütün zorluklara rağmen Türkiye üretimini devam ettiriyor. Türkiye büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

“2021 yılının dünyada en çok, en hızlı büyüyen 2 ülkesinden birisi olduk”
Türkiye’nin 2021 yılında dünyada en çok ve hızlı büyüyen iki ülkesinden birisi olduklarını kaydeden Bakan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu büyümeyi süreklileştirirsek, her yıl devam ettirirsek bu refaha dönüşür. Bugün yaşanılan enflasyon ve pahalılığı aşacağımıza inanıyorum. Sadece inanmıyorum elimizde kanıtlarımız da var. Türkiye her ay 20 milyar dolar ihracat yapıyor. Yani Türkiye üretiyor. Geçen ay Türk ekonomisi, Türk sanayisi yüzde 13 büyüdü. Türkiye sanayi ile büyüyor. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Biz bunları çözeceğiz. Çalışanlarımıza, emekçilerimize, işçilerimize, kamu personeline ve çalışanlarına gerekli desteği verdik. Emeklilerimize gerekli desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Türkiye’de devlet yurttaşının yanındadır, devlet milletinin hizmetindedir. Bundan gurur duyuyoruz. Devlet milletin hizmetinde olmaya devam edecek.”
Bakan Bilgin, buradaki temasın ardından Korkut ilçesinde düzenlenen iftara katıldı. Son olarak Hasköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek çay içen Bakan Bilgin, burada bir süre sohbet ettikten sonra kentten ayrılmak için havalimanına hareket etti.

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