Bakan Bilgin, Muş´ta vatandaşlarla iftar açtı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Muş´ta, vatandaşlarla iftar açtı. Bakan Bilgin, "Sorunlar çözmek için vardır. Biz de sorun çözmek için varız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş´a geldi. Bakan Bilgin, Sultan Alparslan Havalimanı'nda AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali yardımcıları, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı. Muş Belediyesi´ne geçerek yapılan hizmetler ile devam eden projeler hakkında Başkan Asya'dan bilgi alan Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, tüm şehirlerin sorunlarının çözülmesi konusunda çok büyük adımlar attıklarını ve son 20 yılda Türkiye'nin büyükşehirler başta olmak üzere alt yapısını yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi. Şehirlerin su ve kanalizasyon sistemleri ile ulaştırma dokusunun yenilendiğini anlatan Bakan Bilgin, "Buranın su sisteminin yenilenmesini takip edeceğiz. Orada kaynak sorunu çıkmaz ve bu tamamlanır. Cumhurbaşkanımız da her Bakanlar Kurulu'nda bu konuları soruyor, gelişmeleri birebir takip ediyor. Bizde bu konuda üzerimize düşeni yaparız. Bakanlık olarak da sağlık sistemi ile entegre olan bir sosyal güvenlik sistemimiz var. O bakımdan şehirlerin sağlık alt yapısına katkı yapmaya çalışıyoruz. Çalışma hayatında da öyle. Kamu işçilerinden, bütün kamu personeline kadar onları koruyan toplu sözleşmeler yaptık. Asgari ücretle çalışanları koruyan düzenlemeler yaparak asgari ücretin vergi dışı kalmasını gerçekleştirdik. Bunlar sürekli yenilenmesi gereken şeyler. Yeni hizmetler olacak. Bunları sürdüreceğiz. Ortaya çıkan sorunları SGK borçları dahil bunların çözümü için gerekli adımları atacağız. Buralarda tereddüdünüz olmasın. Sorunlar çözmek için vardır. Bizde sorun çözmek için varız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından yürüyerek gittiği AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Bilgin, partililere hitap etti. Bilgin, 1200 yıldır bu topraklarda yaşayanların bu sürede bir milleti oluşturduğunu belirterek, "Farklı kök ve geleneklerden gelen bu coğrafyanın insanları bir milleti oluşturduk. Dolayısıyla ortak kaderimiz ve tarihimiz var. Ortak geleceğimiz olduğuna inanıyoruz. Türkiye'ye bu ortak geleceğini çok gören, Türkiye'nin büyümesinden, zenginleşmesinden ve gelişmesinden rahatsız olanların kim oldukları belli. Türkiye'ye operasyon yapanlar değil mi? Türkiye'ye Akdeniz'de, Kafkaslarda operasyon yapanlar, Türkiye'yi kuşatmak isteyenler başta dünyanın en büyük sömürgeci gücü olarak emperyalistler olmak üzere bütün batı sisteminin Türkiye'ye karşı düşmanlığını gösteren daha yakın zamanda birçok olay yaşadık. En bilenini de Türkiye'de demokratik bir iktidarı, Türkiye'ye demokrasiyi çok görerek demokratik iktidarı, bir devşirilmiş hain FETÖ yapılanması üzerinden ele geçirmeye çalıştılar. Onların maksadı sadece AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın iktidarını ortadan kaldırmak değil, Türkiye'nin hükümranlık hakkını, bağımsızlığını ortadan kaldırmak. Bu topraklarda ezanımız yükseldikçe bayrağımız dalgalandıkça alnımız açık başımız dik gezeceğiz. Buna inanarak yolumuza devam ediyoruz" dedi. Yaptığı konuşmasının devamında Türkiye'nin her şehrinde havaalanı, otoyollar, üretim tesisleri ile devasa sağlık tesisleri kurarak hizmet götürdüklerini kaydeden Bilgin, sağlık sisteminin tamamına yakınının bedava olduğu, özel hastanelerin de paralarının önemli kısmının da SGK´dan karşılandığını, böyle bir sosyal sigorta sisteminin dünyada bulunmadığını aktardı.

"Diğer ülkelerde paranız yoksa, hastanelerin önünde ölüyorsunuz ama Türkiye uçak gönderip insanlarımızı getirip tedavi ettirdi. Bu milletimiz için gurur kaynağı" diyen Bilgin pandemi sonrası bütün dünyada bir enflasyon ve pahalılık yaşandığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Üretim zincirleri koptuğu için üretim ve hammaddeler pahalılaştı. Esas pahalı olan dışarıdan dövizle doğrudan aldığımız akaryakıttır. Yani petrol ürünleri ve doğalgaz. Bunların Türkiye'ye getirdiği maliyet çok yüksek ama bu bütün zorluklara rağmen Türkiye üretimini devam ettiriyor, büyümeye devam ediyor. 2021 yılında dünyanın en çok ve hızlı büyüyen ülkesi olduk. Bu büyümeyi süreklileştirirsek, her yıl devam ettirirsek bu refaha dönüşür. Bugün yaşanılan enflasyon ve pahalılığı aşacağımıza inanıyorum. Türkiye her ay 20 milyar dolar ihracat yapıyor. Yani Türkiye üretiyor. Geçen ay Türk ekonomisi, sanayisi yüzde 13 büyüdü. Türkiye sanayi ile büyüyor. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Bunları çözeceğiz. Çalışanlarımıza, emekçilerimize, işçilerimize ve kamu personeline gerekli desteği verdik. Emeklilerimize destek verdik, vermeye devam edeceğiz."

Buradaki konuşmasının ardından Korkut ilçesine geçen Bakan Bilgin ile beraberindeki heyet, ilçe Belediye Başkanı Sami Pekbay tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada vatandaşlarla bir arada iftar yapan Bakan Bilgin, Hasköy ilçesini de ziyaret ederek vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Ziyaretini Hasköy ilçesi ile sonlandıran Bakan Bilgin, daha sonrasında Muş´tan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-04-19 22:44:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.