Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı 32´ye yükseldi. 53´üncü haftayı geride bırakan aileler, terör örgütüne karşı operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'e destek mesajı verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP il binası önünde çarşamba günleri eylem yapan aileler, 53´üncü haftada da bir araya geldi. Ailelerin eylemine bugün yeni bir aile daha katıldı. 2015 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Cihangir Ali için eyleme katılan Zübeyde Akkoyun ile aile sayısı 32 oldu.

Öğretmen olmak isteyen oğlunun üniversite son sınıf öğrencisiyken ortadan kaybolduğunu anlatan Akkoyun, "Oğlum Erzincan´da okuyor ve son sınıf öğrencisiydi. Hayali olan öğretmen olacaktı. Kendim bizzat mezuniyet törenine gittim. Oğlum gitti, artık bir daha geri gelmedi. Ben 7 yıldır oğlumu görmüyorum, onu çok özledim" diye konuştu.

Oğluna geri dönmesi için seslenen Akkoyun, "Oğlum neredesin gel, kurban olayım senin can, ciğerine. Baban, kardeşlerin hepsi dört gözle senin yolunu bekliyor. Benim sesimi duyuyorsan, bana acıyorsan gel kurban olayım. Dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Kararlılıkla sürdürdükleri eylemlerinde sayılarının 32´e yükseldiğini belirten anne Ayten Koçhan ise "Bugün 53´üncü haftamız. Bizler HDP binası önündeyiz. Yeni bir ailenin katılımıyla, 32 aile olduk. Her gün sayımız artıyor. İnşallah gün geçtikçe daha da artacak. Eylemimize devam edeceğiz" diye konuştu.

DESTEK MESAJI

Öte yandan, terör örgütüne karşı operasyonlarını yürüten askerlere destek mesajı veren anne Koçhan şunları söyledi:

"Allah askerimize zeval, ziyan vermesin. Onlar hep operasyonlarda. İnşallah hayırlısıyla hep beraber dönerler. Evlatlarımızı da bize getirirler. Sanmasınlar ki biz HDP´den, PKK´dan korkuyoruz. Devletimiz bizim arkamızda. Korkmuyoruz onlardan. Nasıl evlatlarımızı götürdüler, öyle de getirsinler. Nasıl onlar bizim ciğerlerimizi yaktı, Allah da onların ciğerlerini yaksın. Biz hep buradayız. Biz burada bekleyeceğiz. Eylemimize devam edeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-04-20 12:47:02



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