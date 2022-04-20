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Evlat nöbetindeki anne: "HDP’nin kapatılmasını istiyoruz” Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 32'ye yükseldi

İHA

Evlat nöbetindeki anne: "HDP’nin kapatılmasını istiyoruz” Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 32'ye yükseldi

Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak nöbet tutan ailelerin sayısı 32’ye yükseldi. Muş’ta ilk oturma eylemini başlatan anne Gülbahar Teker, "Herkesi buraya, bize destek vermeye davet ediyorum. HDP’nin kapatılmasını istiyoruz” dedi.
HDP Muş İl Başkanlığı önünde 53'üncü haftada eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı 32'ye çıktı. Parti binası önüne gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Nöbete devam eden 31 aileye bir destekte Akkoyun ailesinden geldi.

“Ben, baban, kardeşlerin dört gözle seni bekliyoruz”
2015 yılından bu yana haber alamadığı üniversite öğrencisi oğlu için eyleme ilk kez katılan anne Zübeyde Akkoyun, “Oğlum için buraya geldim. Oğlum Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenciydi. Sabah kahvaltısını yapıp evden çıktı gidiş o gidiş. 7 yıldır oğlumu görmüyorum. 2015’te gitti ve kendisinden bir daha hiçbir haber alamadım. Oğlum sesimi duyuyorsan, nerede olursan ol gel. Seni çok özledim. Ben, baban, kardeşlerin dört gözle seni bekliyoruz. Beni seviyorsan gel” dedi.

“Allah kimseye evlat acısı göstermesin”
53 haftadır HDP önünde çocuklarını beklediklerini belirten anne Naciye Sönmez Yıldız da, çocukları HDP ve PKK’dan istediklerini söyledi. Çocuklara geri dönmeleri çağrısında bulunan Yıldız, “Biz evlatlarımız için burada bekliyoruz. Kimse derdimizi, acımızı bilmiyor. Bu dert, bu acı artık bitsin. Bir aile daha aramıza katıldı. Herkes evladını istiyor. Evlatlarımızın orada olmasının kimseye bir hayrı yok. Evlat acısı zor. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Biz bu acıyı çekiyoruz. Çocuğum gelene kadar eyleme devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Gün geçtikte ailemiz büyüyor”
Muş’ta ilk oturma eylemini başlatan anne Gülbahar Teker ise “Daha sonra Şemsettin Özcan ailesiyle birlikte eyleme katıldık. Gün geçtikte ailemiz büyüyor. Bir çocuk dağda kalmayana kadar beklemeye devam edeceğiz. Biz gitmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz. 1 yıldan fazladır burada çocuklarımızı bekliyoruz. Herkesi buraya, bize destek vermeye davet ediyorum. HDP’nin kapatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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