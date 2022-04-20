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Muş’ta çamur yağdı Araçlar ve iş yerleri çamura bulandı

İHA

Muş'ta gece toz taşınımıyla etkili olan yağış; ev, iş yerleri ve araçları çamura buladı.

Muş’ta çamur yağdı Araçlar ve iş yerleri çamura bulandı

Muş’ta gece toz taşınımıyla etkili olan yağış; ev, iş yerleri ve araçları çamura buladı.
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Muş’ta yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde kentin üzerini kaplayan toz bulutları, etkili olan yağışla birlikte çamur olarak yağdı. Sabah saatlerinde araçlarını çamurla kaplı gören sürücüler, oto yıkamacılara akın ederken, esnaf ise iş yerlerinde temizliğe koyuldu. Yaşamı olumsuz yönde etkileyen toz taşınımının kentte etkisi devam ediyor.

“Felaket bir çamurla karşı karşıyayız”
İş yerinin kapı ve cam temizliğini yapan esnaf Burhan Sayılgan, toz taşınımı nedeniyle Muş’a yoğun şekilde toz geldiğini belirterek, “Yağmurla karışan toz şu an üzerimize çamur olarak yağmış durumda. Felaket bir çamurla karşı karşıyayız. Evler, araçlar, iş yerleri çamura büründü. Esnaf olarak temizlik yapmaktayız. Çok ağır bir toz var” dedi.
Gece gökyüzünde bayağı bir toz bulutu biriktiğini anlatan vatandaşlardan Ali Balcı da, “Sabah güne çamurla uyandık. Araçlarımız ve her yerde çamur var. Kalktık araçlarımızı yıkamaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.
Sabah erken saatlerde yıkama önünde kuyruklar oluştuğunu belirten oto yıkamacı Muhammet Özçoban ise “Yoğun toz yağmurla birleşince araçların üzerine çamur olarak indi. Araçlar şu anda bayağı çamurla kaplı. Bugün yoğun çalışıyoruz. Araçlar sırada. İşler bayağı yoğun. Yıkamaya çok sayıda araç geliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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