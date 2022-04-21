Malazgirt’te resim sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te resim sergisi açıldı

İHA

Malazgirt’te resim sergisi açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde merhum ressam Saruhan Yaman anısına sergi düzenlendi.
Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Malazgirt Müzesinde düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu ve diğer protokol üyeleri yaptı. Merhum Ressam Saruhan Yaman anısına açılan sergide sergilenen eserleri tek tek inceleyen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, serginin Mazgirt Zaferi’nin ruhuna uygun olduğunu belirterek, “Malazgirt Zaferi ve Malazgirt ruhuna uygun resimler yapan merhum ressam Saruhan Yaman’ı rahmet ile anıyorum. Çok değerli ve çok güzel eserler var. Malazgirt ruhunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Ben tekrar bizlere bu güzel eserleri bırakan merhum ressamımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Belediye Başkanı Cengiz Altın ise sergilenen eserlerin muhteşem olduğunu belirterek, “Malazgirt ilçemizin önemli değerlerinden olan merhum ressamımız Saruhan Yaman’ı bu sergi ile bir kere daha yad ediyorum. Allah rahmet eylesin inşallah” şeklinde konuştu.
Serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta çamur yağdı Araçlar ve iş yerleri çamura bulandı
YEREL HABERLER Muş’ta çamur yağdı Araçlar ve iş yerleri çamura ...
Evlat nöbetindeki anne: "HDP’nin kapatılmasını istiyoruz” Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 32'ye yükseldi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: "HDP’nin kapatılmasını ...
Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek
YEREL HABERLER Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek
Bakan Bilgin, Muş´ta vatandaşlarla iftar açtı
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, Muş´ta vatandaşlarla iftar açtı
Bakan Bilgin: "2021 yılının dünyada en çok, en hızlı büyüyen iki ülkesinden biri olduk” “Türkiye’de demokratik bir iktidarı, Türkiye’ye demokrasiyi çok görerek demokratik iktidarı bir devşirilmiş hain FETÖ yapılanması terör örgütü üzerinden ele geçirmeye çalıştılar”
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: "2021 yılının dünyada en çok, en hızlı ...
Muş Ovası’nda çiftçiler şeker pancarı ekimi için tarlaya indi Muş’ta şeker pancarından kent ekonomisine 1 milyar liralık katkı bekleniyor Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya: “Pancarın tonu 420 liradan bin 140 lira bandına ulaşmış durumdadır”
YEREL HABERLER Muş Ovası’nda çiftçiler şeker pancarı ekimi için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.