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22 liralık cıvatayı çalan hırsızlardan 500 bin liralık zarar Muş’ta hırsızların küçük hesabı 41 yerleşim yerini elektriksiz bıraktı

İHA

Muş'ta hırsızlar tarafından elektrik direklerinden çalınan cıvatalar, 3 yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesine neden oldu. Devrilen direklerde 500 bin liralık zarar oluşurken, 41 yerleşim yeri de saatlerce elektriksiz kaldı.

22 liralık cıvatayı çalan hırsızlardan 500 bin liralık zarar Muş’ta hırsızların küçük hesabı 41 yerleşim yerini elektriksiz bıraktı

Muş’ta hırsızlar tarafından elektrik direklerinden çalınan cıvatalar, 3 yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesine neden oldu. Devrilen direklerde 500 bin liralık zarar oluşurken, 41 yerleşim yeri de saatlerce elektriksiz kaldı.
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğüne ait galvaniz kaplı demir direkler hırsızların hedefi oldu. Merkeze bağlı Kumluca köyü yakınından geçen yüksek gerilim enerji nakil hattı kablolarını taşıyan direklerin çapraz parça ve cıvataları hırsızlar tarafından çalındı. Direklerin ayakta durmasını sağlayan parçaların eksilmesiyle zayıflayan 3 direk, rüzgarın da etkisiyle devrildi. Direklerin devrilmesi sonucu enerji akışı sağlanan 1 belde, 23 köy ve 17 mezra saatlerce elektriksiz kaldı. Bölgede çalışma başlatan VEDAŞ Arıza Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri, 41 yerleşim yerine alternatif hat üzerinden enerji akışı sağlarken, devrilen direklerin yerine yeni direkler monte etmeye başladı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

“Milli servetimizin zararı yaklaşık 500 bin liradır”
Ekiplerin çalışmasını yerinde inceleyen VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görev ifa ettiklerini söyledi. Kumluca köyünde meydana gelen fırtına nedeniyle 3 yüksek gerilim hattı direğinin devrildiğini anlatan Coşar, “Görünen neden fırtına olsa dahi yaptığımız incelemede bu direklerimizin 2 liralık cıvata, 20 liralık galvaniz kaplı demir çapraz parçanın çalınması sonucu devrildiği tespit edilmiştir. Bu arıza neticesinde 1 belde, 23 köy, 17 mezra saatlerce elektriksiz kaldı. Buradaki milli servetimizin zararı yaklaşık 500 bin liradır. Ekiplerimiz arızayı gidermek ve hattı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla mücadele etmektedirler. Abonelerimizin elektriksiz kalmaması için şehir yedekli ringden enerji verilmiştir. Hattımız onarıldıktan sonra aynı istikamete tekrar enerji akışı sağlanacaktır” dedi.

“Vatandaşlardan duyarlı olmalarını rica ediyoruz”
Çalınan cıvaya ve hırdavatların çok fazla kıymeti olmadığını fakat sonuçlarının çok ağır olduğunu kaydeden Coşar, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Bu cıvataların çalınmasının milli servetimize yüz binlerce lira zararı bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bu tür hırsızlık olaylarına şahit oldukları zaman Vangölü EDAŞ Muş İl Müdürlüğünü veya kolluk kuvvetlerini arayabilirler. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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