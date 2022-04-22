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1984 Muşspor’un şampiyonluğu Muş’ta kutlanıyor 1984 Muşspor’un 18 yıllık 3. Lig hasreti sona erdi

İHA

Trabzon'da düzenlenen playoff'larda 4 puan alarak 3. Lig'e yükselen 1984 Muşspor için taraftarlar kutlamalara başladı.

1984 Muşspor’un şampiyonluğu Muş’ta kutlanıyor 1984 Muşspor’un 18 yıllık 3. Lig hasreti sona erdi

Trabzon’da düzenlenen playoff’larda 4 puan alarak 3. Lig’e yükselen 1984 Muşspor için taraftarlar kutlamalara başladı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta 33 puanla grubu lider tamamlayarak Trabzon’daki playoff’larda Elazığ Üniversitesi ve Bitlis Özgüzeldere’ye rakip olan 1984 Muşspor, grubu lider tamamladı. 1984 Muşspor ile Elazığ Üniversitesi arasında bugün oynanan müsabaka 11 berabere sonuçlandı. İki maçta 4 puan toplayan 1984 Muşspor, rakiplerini geride bırakarak 3. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Muş’ta kutlamalar başladı
Trabzon’da şampiyonluğunu ilan eden 1984 Muşspor için Muş’ta sporseverler tarafından kutlamalara başlandı. İstasyon Caddesi'nde araçları ile konvoylar oluşturan futbolseverler, 3. Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Kentte sevinç gösterileri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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