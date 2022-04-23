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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

İHA

MuşBulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından şehit aileleri ve gazi ailelerine iftar verildi.

Bulanık'ta şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

MuşBulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından şehit aileleri ve gazi ailelerine iftar verildi.
Bulanık Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından şehit aileleri ve gazi ailelerine iftar verildi. İlçedeki bir lokantada verilen iftar programı Abdulmelik Cami İmamı Vahyettin Selvi’nin okuduğu Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi’nde katıldığı iftar yemeği programında Ramazan nedeniyle şehit aileleri ve gazilerle bir arada oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Devletin tüm kurumları olarak şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Bulanık Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Tahsin Öndül, iftara geniş katılım için herkese teşekkür etti.

İftara Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Bölük Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altun, İlçe Müftü Vekili Recep Özbay, Muş Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nadir Koçlar, Şehit ve Gazi aileleri Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Murat Karaca, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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