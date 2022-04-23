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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto’da aşı çalışmaları devam ediyor

İHA

Varto’da aşı çalışmaları devam ediyor

Muş’un Varto ilçesinde, Sağlık Grup Başkanlığı Merkez Aile Sağlığı Hekimliği, ‘Herkes için uzun bir yaşam’ temasıyla aşılama çalışması yaptı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile Sağlığı Merkezi Dr. Ezgi Su Aykın, amaçlarının her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşılamayı teşvik etmek olduğunu ifade ederek, “Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisidir. Ancak bugün hala dünyada yaklaşık 20 milyon aşılanmamış veya eksik aşılı çocuk bulunmaktadır” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu yılki temanın “Herkes için Uzun bir Yaşam “olarak belirlendiğini ifade eden Aykın, “Son yıllarda, dünyada toplumlar arasında ortaya çıkan bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme ve bu konuda gösterilen tereddüt; dini, politik veya coğrafi gerekçelerden bağımsız olarak giderek artmaktadır. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle; küresel dolanımın artması, göçler, savaşlar gibi sonucu aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükselmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı için öngördüğü on küresel sağlık tehdidinden birisinin “aşı reddi/tereddüttü” olduğunu bildirmektedir. Bu kapsamda tüm dünyada çeşitli adımlar atılmakta ve önlemler alınmaktadır” ifadelerini kullandı.
Henüz daha sonlanmamış olan pandemi sürecinin aşılara umut bağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koyduğunun altını çizen Aykın, “Covid19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelinecektir. Aşılama hizmetleri her çocuğun hakkıdır. Rutin aşılama hizmetleri yaşamın başlangıcında, sağlık hizmetlerine erişim için en erken temas noktasıdır ve her çocuğa yaşlanıncaya kadar sağlıklı bir yaşam şansı sunar. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, sağlıklı bir dünya için sadece ülkemiz çocuklarının değil, tüm dünya çocuklarının aşılanma ve sağlık hakkını bir kez daha hatırlatmak isteriz” diye konuştu.
Aşılamanın, ebeveynlerin bir sorumluluğu, çocukların ise hakkı olduğuna vurgu yapan Aykın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çocuklarını aşılatarak hastalıklardan koruyan ve kendileri de aşılanarak başta Covid19 olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunan aşı kahramanı tüm ailelerimize ve aşılama çalışmalarında görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. İlçemizde 2020 rakımlı karlı dağların eteğinde bulunan köylerdeki yaşlı ve mağdur olan vatandaşların aşılarını yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde sadece bu hafta değil korona virüs hastalığı meydana geldiği günden beri aşılama çalışmalarımızı yapıyoruz. Pandeminin azaldığı bu günlerde her ne kadar tedbirler azalmışsa da hala hastalık devam etmektedir. Özellikle yaşlı ve düşkün olan kimseleri evlerine giderek aşılarını yapmaktayız. Halkımızda duyarlı olup aşılarını devam ettirmelidir. Zor günlere karşı hazırlıklı olup önlemlerimizi almalıyız.”
Acarkent köyünde ikamet eden Faik Aydın isimli vatandaş ise ”Bilim insanları aşının faydası hakkındaki kararlarından sonra bizim bu konuda yorum yapma gibi bir hakkımız yoktur. Onlar faydalıdır dediklerine göre demek ki faydalıdır. Ben teşekkür ediyor, herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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