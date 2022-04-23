Muş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Türk Telekom İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, dünyada resmi bayram olarak kutlanan tek çocuk bayramının 23 Nisan olduğunu kaydederek, “İftihar edeceğimiz bir gün. Bugünün aynı zamanda egemenlikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla aynı günde olması da aslında manidar. Sevgili çocuklar bizler anne babalar olarak sizler için yaşıyoruz. Tüm gayemiz sizlere iyi bir gelecek vermek. Sizlerin ahlaklı, vatana millete faydalı ve iyi eğitimli insanlar olarak hayata hazırlanması. Bizim en büyük sevgimiz sizlere. Sizleri çok seviyoruz. Onun için bu sevginin de karşılıksız olduğunu biliyoruz. Sizlerden isteğimiz çocukluğunuzu yaşayın. Arkadaşlarınızla oyunlar oynayın. Ama aynı zamanda derslerinize çalışın. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Anne ve babanızın sözlerini dinleyin. Bu vatana hayırlı birer evlat olun” dedi.

Cumhuriyetin özünde çocuk sevgisinin olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bu Cumhuriyetin özünde çocuk sevgisi var. Bu sevgiye layık olan çocuklarımızı mutlu etmek için Cumhuriyet olarak, devlet yönetimi olarak çalışıyoruz. Bakın dünyada en fazla çocuk nüfusuna sahip ülkelerden biriyiz. Nüfusumuzun önemli bir bölümü çocuk. Çocuklarımıza iyi bir gelecek ortaya koymak için kütüphaneler, müzeler, okullar, spor tesisleri gibi pek çok yatırımı geliştirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Muş'ta bu gayret içerisindeyiz. Sınıflarımız ideal düzeyde. Bu Cumhuriyet ve anne babalar sizden çok şey bekliyor. Onun için çocuklar annenizin babanızın sözlerini dinleyin. İnşallah her gününüz böyle bayram sevinciyle geçsin” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç’ın kısa bir konuşma yaptığı program, çocuklar tarafından şarkılar söylenmesi, şiirlerin okunması ve daha önce düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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