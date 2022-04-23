Varto’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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Muş'un Varto ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Coşkun Özcan ilkokulunda devam etti. Şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Abdulkadir Kütükçü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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