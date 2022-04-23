Muş Malazgirt Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları iftar yemeğinde buluşturdu.



Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Ramazan ayına denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar ile iftar yemeğinde buluştu. Bir otelde düzenlenen 23 Nisan yemeğine ilçe merkezinde yatılı okullarda eğitim gören çocuklar katıldı. İftar sonrası çocuklar ile bol bol sohbet eden Başkan Cengiz Altın “Bugün ailelerinizden uzak kaldınız ama biz de burada bir aileyiz zaten. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum, yanaklarınızdan öpüyorum. Ailelerinize de benden çok selam söylemenizi istiyorum. 23 Nisan, dünyada bir ilk. Çocuklarına bayram hediye eden ilk ve tek ülkeyiz. Buradan bir kez daha Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnetimizi sunuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum.” dedi.

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