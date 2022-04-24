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Muş’ta korona virüs vakaları düştü, yoğun bakım servisleri kapatıldı

İHA

Muş'ta korona virüs vaka sayılarının dip noktayı görmesiyle yoğun bakım servisleri tek tek kapatılmaya başlandı.

Muş’ta korona virüs vakaları düştü, yoğun bakım servisleri kapatıldı

Muş’ta korona virüs vaka sayılarının dip noktayı görmesiyle yoğun bakım servisleri tek tek kapatılmaya başlandı.
Muş’ta korona virüsle mücadele çerçevesinde aşı oranlarının artmasıyla yoğun bakım ihtiyacı azaldı. Muş Devlet Hastanesine korona virüs varyantı yatışları azalınca yoğun bakım ihtiyacı ortadan kalkmaya başladı. Kapanan servislerle ilgili gazetecilere bilgi veren Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Rıfat Somay, yaklaşık 2 yıldır pandemiyle ön saflarda mücadele ettiklerini söyledi. Son dönemlerde korona virüs hasta sayısının çok azaldığını kaydeden Dr. Somay, “Uzun bir süredir yoğun bakım hasta takibi yapmamaktayız. Tüm ülkemizde de bunu görmekteyiz. Umuyoruz ki kısa bir süre içerisinde de eski normal hayatımıza döneriz. Eski normale dönmemizin en önemli sebeplerinden biri de aşı olmamız. Elimizde de etkin aşılarımız olduğu müddetçe vatandaşlarımızın aşı olmasını öneriyoruz. Hastalığın pik yaptığı dönemde hasta sayısı çok arttığı için hastanedeki 30 yataklı 3 yoğun bakım servisi hastalara ayrılmaktayken, şu anda 5 yataklı bir yoğun bakımımızı acil vaka ve izole hastalar için ayırmış bulunmaktayız. Şu anda Muş’ta PCR pozitif oranı çok azaldı ve hastanede takip ettiğimiz hastalarımız şu anda mevcut değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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