VEDAŞ çalışanlarına ‘deprem ve afet bilinci’ eğitimi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanları, deprem ve afet bilinci konularında eğitim aldı.

İş Güvenliği Uzmanı Emrah Sayılgan tarafından Muş İl Müdürlüğü hizmet binasında verilen teorik ve pratik eğitimlerde; deprem ve diğer afet durumlarında yapılması gerekenler, ilkyardım, yangın söndürme, kurtarma ve tahliye konularında VEDAŞ personeli bilgilendirildi.

VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda personelimize yeni bilgiler kazandırmak ve mevcut bilgilerini de güncellemek için kurum içi eğitimlerini sürdürdüklerini ifade ederek, “Bilindiği üzere deprem bölgesinde bulunan bir ilde yaşıyoruz. Ülkemizde yaşanan depremlerde de tedbirsizliğin facialara neden olduğuna şahit oluyoruz. Çalışanlarımızın bir afet durumuna karşı hazırlıklı olmasını sağlamak için düzenli olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Oldukça başarılı geçen tatbikata katılım gösteren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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