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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koparma cezası 109 bin lira olan ters lalelere dokunamadılar

DHA

Koparma cezası 109 bin lira olan ters lalelere dokunamadılar


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta 1800 rakımlı dağın zirvesi, sadece 15 gün canlılığını koruyan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters lalelerle renklendi. 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından zirveye çıkanlar, koparmanın suç olduğu çiçeğe dokunmaya bile çekindi. Fotoğraf sanatçısı Kenan Demir, "Ters lalelerimiz, koruma altındadır. Koparılmasının cezası 190 bin 593 TL'dir" dedi.
Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, baharla birlikte yüksek rakımlı, sarp dağlarda açmaya başladı. Karaağaçlı beldesi kırsalındaki 1800 rakımlı dağın zirvesi, sadece 15 gün canlılığını koruyan ters lalelerle renklendi. Birçok fotoğrafçı ve doğasever de bölgeye akın etti. Ters laleleri çekebilmek için, 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaşanlar, güzel manzara ile karşılaştı. Ters laleler ile buluşanlar, nesli tehlike altında olduğu için koparana 'Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek´ten 109 bin 593 TL ceza uygulandığı için dokunmaya bile çekindi.
'TERS LALELERE DOKUNAMIYORUZ'
Fotoğraf çekebilmek için dağın zirvesine çıktıklarını belirten Ferda Aşuroğlu, "Dağın başında açmışlar. Yaklaşık iki saat boyunca yol yürüdük. Fakat yolu yürümemize değdi. Buraya gelince yağmur yağmaya başladı. Yağmurla birlikte daha güzel görüntüler ortaya çıktı" dedi.
Ters lalelerin tahrip edilmesi halinde uygulanan para cezasından da korktuklarını ifade eden Aşuroğlu, "Ters lalelere zarar verilmesinin 109 bin 593 TL idari para cezası var. Bu yüzden sadece fotoğraf çekinebiliyoruz, lalelere dokunmuyoruz" diye konuştu.
Fotoğraf sanatçısı Kenan Demir ise ters laleleri koparanlara verilen cezanın caydırıcı olduğunu belirterek, "Ters lalelerin tanıtımı için öğrencilerimizle beraber burada fotoğraf çekimlerine geldik. Çok meşakkatli bir yolculuk olmasına rağmen, ters laleleri gördükten sonra yorgunluğumuzu tamamen unuttuk" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-04-27 10:12:18

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