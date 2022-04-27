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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto’da sanal gözlükle eğitim

İHA

Varto’da sanal gözlükle eğitim

Muş’un Varto ilçesinde Sazlıca Köyü İmam Hatip Ortaokulundaki öğrenciler, 'Bir Gözlük Kadar Yakınımda' projesi bünyesinde sanal gözlükle eğitim görmeye başladı.
Sazlıca İmam Hatip Ortaokulunda görevli öğretmen Ayçin Eneksevaz, öğrencileri için hayata geçirdiği “Bir Gözlük Kadar Yakınımda” projesiyle Vr Box sanal gerçeklik gözlüğü ile öğrencilerinin hayallerini süslüyor. Açıklamalarda bulunan Ayçin Eneksevaz, hayatlarında hiç lunaparka, turistik mekanlara ve müzelere, tarihi alanlara gidemeyen öğrencileri için “Bir Gözlük Kadar Yakınımda” projesini hayata geçirdiğini söyleyerek, “Araştırmalarım sonucunda sanal gerçek gözlüğünün eğitimde kullanılmasının öğrenciler için çok faydalı olduğunu gözlemledim. Öğrencilerin motivasyonlarını ve başarılarını arttırdığına dair birçok çalışmanın literatürde olduğunu gördüm. Bu doğrultuda böyle bir gözlük edindim. Kullanabilmek içinde bir akıllı telefona ihtiyacımız var. Birde internet bağlantısına ihtiyacımız var. Hayat bilgisi derslerinde yakın çevredeki tarihi ve turistik alanları tanı bilimi doğrultusunda bu gözlük sayesinde Erzurum’daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettik. Normal şartlarda bizim oraya gitme şartlarımız çok uygun değil, o gözlük sayesinde oradaymışız gibi olabiliyoruz. Aynı anda öğrencilerimi lunaparka götürebiliyorum. Bu tür teknolojik aletleri kullanmak, onlarda farklı deneyimlere sebep oluyor. Bu da güzel bir duygu, onların yüzündeki mutluluk beni de mutlu ediyor” dedi.
Okul Müdürü Halit Topal ise sanal gözlükle öğrencilerin eğitim öğretimde motivasyonlarının artığını belirterek, “Öğretmenimiz sayesinde öğrenciler daha önce gitmedikleri yerleri görme fırsatı elde ediyor. Öğrenciler lunaparklara, tarihi, kültürel yerleri ziyaret ediyor” ifadelerini kullandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne de okulda ilham verici çok güzel çalışmalar yapıldığını ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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