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Dayısı için evlat nöbetine katılan Barış Dost: “PKK 13-14 yaşındaki çocukları öldürttü” Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 34'e yükseldi

İHA

Dayısı için evlat nöbetine katılan Barış Dost: “PKK 13-14 yaşındaki çocukları öldürttü” Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 34'e yükseldi

Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak nöbet tutan ailelerin sayısı 34’e yükseldi. Dayısı için evlat nöbetine katılan Barış Dost, PKK terör örgütünün dağda 1314 yaşındaki çocukları öldürttüğünü söyledi.
HDP Muş İl Başkanlığı önünde 54'üncü haftada eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı 34'e çıktı. Parti binası önüne gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Nöbete devam eden 32 aileye bir destekte Dost ve Kaya ailelerinden geldi.

“Yılanın başı HDP ve PKK'dır”
54 haftadır eylem yaptıklarını anlatan annelerden Ayten Koçhan, her geçen gün sayılarının arttığını ve bu hafta 34 aileye ulaştıklarını söyledi. Askerlerin operasyonda olduğunu kaydeden Koçhan, “İnşallah çocuklarımızı hayırlısıyla getirir bize teslim ederler. HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP ve PKK'dır. Biz onlardan korkmuyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz. Bir evladımız dağda kalana kadar devam edeceğiz. Bütün evlatları bekliyoruz. Oğlum Ersin beni duyuyorsan dön, yolunuz yol değil. Gelin devletimize sığının, gelin devletimize teslim olun. Yeter artık analar babalar yandı. Ciğerimizi yaktılar” dedi.

“PKK’dan kimseye bir hayır gelmez”
30 yıl önce dağa giden dayısı için Muş’taki eyleme yeni katılan Barış Dost ise dayısının dönüp devlete teslim olmasını istedi. PKK’dan kimseye hayır gelmeyeceğini vurgulayan Dost, “PKK’nın Doğu ve Güneydoğu’da neler yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Herkes kendi yuvasına gelsin. Devlet onlara sahip çıkar. Annem rahatsız olduğu için eyleme gelemedi. Senin gelmeni çok istiyoruz, bekliyoruz. Hepsinin bayramda geri dönmelerini istiyorum. Onlar gelip teslim olmayana kadar eyleme devam edeceğiz. Sesimizi buradan duymasını istiyoruz. Dönmek isteyenler var ama bir türlü dönemiyorlar. Yeter ki bize ulaşsınlar, ‘bizi buradan kurtarın’ desinler. Biz her şeyi yapmaya hazırız. Dayım sağ mı, ölü mü? O da belli değil” ifadelerini kullandı.
PKK terör örgütünün dağda 1314 yaşındaki çocukları öldürttüğünü kaydeden Dost, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bunu herkes biliyor, görüyor. Geldiler Doğu’da güçlerinin yettikleri insanlardan para topladılar, güçlerinin yetmediklerinden alamadılar. Bu güzel bir şey değil. Haraç toplayan bir örgüt insanlara yardımcı olamaz. Bunu da herkes böyle bilsin. Allah’a şükür şu anda öyle bir sıkıntımız yok hepsi gittiler.”

“Oğlumu kandırıp götürdüler”
Eyleme oğlu Muhammet Ali Kaya için ilk kez katılan anne Aynur Kaya ise “Oğlumu 14 yaşında kaçırdılar. Oğlumu kandırıp götürdüler. Sabah evden çıktı bir daha dönmedi. Oğlum seni bekliyorum, senin için bu eyleme katıldım. Oğlum gel artık teslim ol” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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