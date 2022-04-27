Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 34 oldu

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, dağa kaçırıldığını belirttikleri çocukları için evlat nöbeti başlatan aile sayısı, 2 ailenin daha katılımı ile 34'e yükseldi. Oğlu Muhammed Ali için eyleme katıldığını belirten Aynur Kaya, "Oğlumu istiyorum. Gel oğlum, yeter hasret çektik" dedi.
Kentte çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylemde 54'üncü haftayı geride bıraktı. Her çarşamba günü bir araya gelen ailelere, 2 aile daha eklendi. Böylece evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 34'e yükseldi.
Dayısı Cesim Elden'in (64) 1992'de kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Barış Dost, "30 yıldır haber alamıyoruz, çok merak ediyoruz. Hayattaysa bizi bilgilendirsin. İlk fırsatta geri dönüp gelsin, devletine sığınsın. Cesim dayımın bir an önce gelmesini istiyoruz. Hepsinin yurt dışında aç ve susuz kaldıklarını da biliyoruz. Gelsinler, devletimize sığınsınlar. Bu ülke hepimize yeter" dedi.
Oğlu Muhammed Ali'nin (22) 2014'te dağa kaçırıldığını dile getiren Aynur Kaya ise "Sadece oğlumu istiyorum. Oğlum için bu eyleme katıldım. Gel oğlum, yeter hasret çektik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-04-27 13:21:50
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