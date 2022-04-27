Muş’ta kadastro sorunu çözülen Kayalısu köyü sakinleri tapularına kavuştu

Muş’un Kayalısu köyünde, Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez başlatılan kadastro çalışmalarının tamamlanmasıyla köy sakinleri tapularına kavuşma sevinci yaşadı.

Kayalısu köyünde 2021 yılında ilk kez yapılan tesis kadastrosu çalışmaları tamamlandı. Tapuları hazırlanan köy sakinleri için Muş Valiliğinde tören düzenlendi. Tapularını Vali İlker Gündüzöz ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen’den teslim alan hak sahipleri, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dağıtılan tapularla ilgili açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, mülkiyet hukukunun en önemli hukuklardan biri olduğunu ve medeniyetlerin temelinde mülkiyet hukuku olduğunu söyledi. Önce can, mal, ırz güvenliği, ardından da mülkiyet hukukunun geldiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Mülkiyet hukukunu koruma açısından en önemli şeylerden biri kadastral çalışmadır. Bu çalışmayı gece gündüz demeden kendilerini yorarak gayret gösteren tapu kadastro elemanlarımıza, tapu sicil müdürlüğümüze ve onlara nezaret eden, güvenliklerini alan, keşiflerini yaptıran il Jandarma Komutanlığının değerli mensuplarına, muhtarımıza, bilirkişilere ve tüm köylülerimize müteşekkiriz. Hepsine bayramdan önce armağan ediyoruz. Kayalısu köyü inşallah gelişecek” dedi.



“1020 yıl önce çalışmalar bu düzeye gelmemişti”

Türkiye’nin kadastro çalışması noktasında çok önemli noktalara geldiğini anlatan Vali Gündüzöz, “1020 yıl önce kadastral çalışmalar bu düzeye gelmemişti. Mülkiyet bu kadar korunmuyordu. Şu anda biz pek çok ülkeden daha ileri düzeydeyiz. Hatta elektronik tek tuşa basarak her şeyi görebiliyoruz. Bu sistemim kurulmasında emeği geçenlere, hükümetimize ve özelde de Kayalısu köyü çalışmasına katkı veren tüm kamu personeline teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Bundan sonra Şenyayla’ya pikniğe gideceğiz”

Kayalısu köyünün yıllarca Şenyayla bölgesinde terörle anılan, terör örgütünün insanları katlettiği, mallarına zarar verdiği bir bölge olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ama idari sınır değişikliğinden sonra ve hemen öncesinde de jandarmamızın almış olduğu tedbirlerle orada çok kuvvetli üs bölgelerimiz açıldı. Yine belli kolluk kuvvetlerinin konuşlandığı, korucularımızın yer aldığı güvenlik noktalarıyla bölge güvenli hale geldi. Artık bundan sonra Şenyayla’ya pikniğe gideceğiz. Orada terör falan kalmadı. Bu bölgemizde hayvancılık gelişiyor, evler yapılıyor, tapu problemi çözüldü.”



“İlk defa tapumuzu alıyoruz”

Kayalısu köyünde Cumhuriyet tarihinden bu yana kadastro çalışması yapılmadığını kaydeden köy muhtarı Bilal Erez ise “Şenyayla sınırından dolayı bugüne kadar çok sıkıntılar yaşadık. Bugün tapularımızı aldık. Allah devletimizden razı olsun. Tarihte ilk defa Kayalısu köyüne kadastro girdi. İlk defa tapumuzu alıyoruz. Sevinçliyiz. Çok şanslı ve gururluyuz. Köyüm adına devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bugün ikinci bayramımızdır. İnşallah bir daha bu sıkıntıları yaşamayacağız. Sorunlarımızın hepsi çözülmüş durumda” diye konuştu.

Tören, hak sahiplerinin tapularını alması ve toplu fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.

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