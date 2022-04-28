Varto'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Muş’un Varto Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programda Kur’anı Kerim tilaveti ile salâvatlar okunarak ve dualar edildi.

Haci Kaya Özer Camisi’nde Müftü Bayram Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen program Kur’anı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Müftülük görevlileri tarafından Mevlidi Şerif okunmasının ardından müftü Bayram Öztürk tarafından bir vaaz verildi. Vaazın ardından açıklama yapan müftü Öztürk, ”Kadir Gecesi, kadri ve değeri olan bir gecedir. Bu gecede Kur’anı Kerim Peygamber Efendimize inmeye başlamıştır. Kur’anı Kerim bu gecede inmeye başladığından dolayı bu gecenin kıymeti daha fazladır. Allah (cc) Kur’anı Kerim’de şöyle buyuruyor: ’Biz Kur’anı Kerim’i bu gecede indirdik. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır’. Bu gecede melekler ve Cebrail Aleyhisselam akın akın her iş için yeryüzüne inerler. Bu gece şafak vakti tan yeri vaktine kadar selamet ve estetik vardır" dedi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği gece, dua ve salâvatların ardından vatandaşların getirdikleri hayırlar dağıtıldı.

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