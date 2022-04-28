Vali İlker Gündüzöz Varto’da

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto Belediyesi iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar açtı.

Varto Emniyet Müdürlüğüne ait inşaat binasında incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Vali İlker Gündüzöz’ü Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güder, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdulkadir Kütükçü, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. İnşaatta incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi alan Vali Gündüzöz, daha sonra Varto Belediyesine ait iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.

Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile Cem Evi Dedesi Hasan Ballı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri ile de bir araya gelen Vali Gündüzöz, daha sonra il merkezine geçti.

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