Malazgirt’te terör örgütüne 42 tim, 588 personelle operasyon

Muş’un Malazgirt ilçesinde terörle mücadele harekatı kapsamında, 588 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka8 Muş Malazgirt Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit 20221 Operasyonu’ düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, Eren Abluka8 Muş Malazgirt Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit 20221 Operasyonu düzenlendiği ifade edildi. Terörle mücadele harekâtı kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının ana barınma alanlarından Muş’un Malazgirt İlçesi’ne bağlı Kartavin Dağı Bölgesi’nde 2728 Nisan 2022 tarihlerinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı tim ile unsurlardan oluşan 42 tim ve 588 personelin katılımıyla büyük çaplı operasyon icra edildiği kaydedildi.
Terör örgütlerine karşı mücadeleye, vatandaşların desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.