Ramazan Bayramı için tatlı telaşı başladı

Muş’ta Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala usta ellerde şekillenen onlarca farklı tatlı çeşidi, bayram sofralarını süslemek için tezgahlardaki yerini aldı.

Muş’ta yaklaşık 20 yıldır tatlıcılık yapan işletme, vatandaşların bayram öncesi siparişlerini karşılamaya çalışıyor. Bayram öncesi alınan siparişler, usta ellerde şekillenerek tezgahlardaki yerini almaya başladı. Üretilen birbirinden lezzetli onlarca sütlü ve şerbetli tatlılar iştah kabartıyor. Bayram için günde ortalama 200 tepsi cevizli baklava, fıstıklı baklava, süslü Nuriye, soğuk baklava, şöbiyet, triliçe ve ramazanın vazgeçilmezi güllaç ile sütlü çeşitler üretiliyor.

Yaklaşık 20 yıldır tatlı üretimi yaptıklarını anlatan işletme sahibi Veysel Okşaş, her Ramazan Bayramı olduğu gibi bu senede yoğunluk yaşandığını söyledi. Müşterilerin tatlılara baya ilgi gösterdiğini ifade eden Okşaş, “Ramazan Bayramı’na yaklaştıkça siparişlerimiz daha çok artıyor. Bayram için sipariş alıyoruz. Yıllardır beraber çalıştığımız kalifiye ustalarımızla kaliteli ürünler çıkarıyoruz. Bayram için günde yaklaşık 200 ile 250 tepsi arasında tatlı siparişi alıyoruz” dedi.

Bayrama sayılı günler kala tatlı siparişi verdiğini belirten vatandaşlardan Gürsel Baba ise “Yoğunluktan dolayı tatlımızın aksamaması için gelip siparişimizi verdik. Yaklaşık 10 yıldır buradan alışveriş yapıyoruz. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

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