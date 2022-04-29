Kut’ül Amare Zaferi coşkuyla kutlandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi düzenlenen programla kutlandı.

Malazgirt Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Kut'ül Amare Zaferi anma programı, Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi tarafından okunan Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.

Anma programında konuşan Okul Müdürü Sedat Esen, çarpışmaların gerçekleştiği cephelerden, karşılıklı olarak alınan esirlerin hikâyelerinden bahsetti. Kuşatma esnasında İngilizlerin Osmanlı Ordu Komutanı Halil Paşa'ya olan rüşvet tekliflerinden bahseden Esen, Halil Paşa’nın bu görüşmelerde tarihe damga vuran bir tavır ortaya koyduğunu anlattı.

Program Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiirlerin okunması, oratoryo ve tiyatro gösterisinin yapılmasıyla son buldu.

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