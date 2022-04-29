Malazgirt’te polis ve jandarmadan 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

Muş’un Malazgirt ilçesinde 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulamasıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Malazgirt’te Ramazan Bayramı öncesi polis ve jandarma ekipleri emniyet kemeri uygulamasına ağırlık verdi.

Bayramda trafik kazalarının minimize edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için tedbirleri en üst seviyeye çıkaran ekipler, ilçe genelinde denetim yapıyor.

Kampanya kapsamında Bulanık Trafik Kontrol Noktasında Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Demirci, trafik ekiplerinin katılımı ile emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Kaymakam Demirer, trafik ekiplerince durdurulan araçlarda sürücülerle sohbet ederek trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunarak, sürücülere mutlaka emniyet kemeri takma alışkanlığı edinmelerini istedi.

Kaymakam Demirer, emniyet kemeri denetimi sırasında sürücülere kampanya ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

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