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Varto’da ‘Yeter ki en iste okul senin evinde’ projesi Varto Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, çocukların gönüllerine dokunuyor

İHA

Muş'un Varto ilçesinde, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 'Yeter ki sen iste okul senin evinde' projesi çerçevesinde çocukları evlerinde ziyaret ederek okullaşmalarını sağlıyorlar.

Varto’da ‘Yeter ki en iste okul senin evinde’ projesi Varto Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, çocukların gönüllerine dokunuyor

Muş'un Varto ilçesinde, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ‘Yeter ki sen iste okul senin evinde’ projesi çerçevesinde çocukları evlerinde ziyaret ederek okullaşmalarını sağlıyorlar.
Varto Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cemile Bingölballı, Okul Öncesi Öğretmeni Dilek Erbay ve öğrencilerle birlikte ‘Yeter ki sen iste okul senin evinde’ projesi çerçevesinde evleri ziyaret ederek, okula gelmeyen çocukların okullaşmasını sağlıyor. Çocukları okula kazandırmak amacıyla kendileriyle oyun oynayan öğretmen ve öğrenciler, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onların gönüllerine dokunuyorlar.
Proje hakkında açıklamada bulunan Varto Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cemile Bingölballı, ilçede özellikle eğitim ve öğretimden yoksun bulunan ve içe kapanık olan ailelerin çocukları ile bir araya geldiklerini belirtti. Bingölballı, “Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte sosyoekonomik düzeyi yetersiz, öz güven sıkıntısı yaşayan, sosyalleşme sürecine adapta olamayan ve her hangi bir eğitim kurumuna gidemeyen çocuklara ulaşabilme, veliyi bilgilendirme ve çocukların gelişimsel özelliklerine uygun eğitim ortamı hazırlama düşüncesiyle ev ziyaretleri yapıyoruz. Okulumuz öğrencilerinin hazırlamış olduğu eğitici oyuncaklar, farklı duyulara hitap eden kuklalar, değişik seviyelerde sanat etkinlikleri ile evlerinde eğitim ortamı hazırlayıp kısa süreliğine de olsa fırsat eşitliği sunuyoruz. Çocukların yüreklerine dokunduğumuzu hissediyoruz. Bu noktada projemizin amacına hizmet ettiğini görmek bizi mutlu etti ”dedi.
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Dilek Erbay ise derslerde yaptıkları kukla ve dolgu oyuncaklarını çocuklara ulaştırdıklarını aktararak, “Bu çocuklarla keyifli vakit geçirerek, onlarla oyunlar oynadık. Bu projemizdeki amaçlardan bir tanesi, toplum ile okul arasında köprü olmak ve gönül köprüsü kurmaktı. Bunları gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Nursen Bingöltekin adlı vatandaş da, öğretmen ve öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

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