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Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı Muş Ovası’nda karlı dağlara karşı açan laleler görsel şölen sunuyor

İHA

Muş Ovası'nda doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan Muş Lalesi'nin karlı dağlarla birleşen kartpostallık görüntüleri hayran bırakıyor.

Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı Muş Ovası’nda karlı dağlara karşı açan laleler görsel şölen sunuyor

Muş Ovası’nda doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan Muş Lalesi'nin karlı dağlarla birleşen kartpostallık görüntüleri hayran bırakıyor.
Muş’ta karların erimesi ve havaların ışımasıyla açmaya başlayan laleler, ovayı kırmızıya bürüdü. 15 ile 20 gün arasında ömrü bulunan laleler, fotoğraflanmak için ziyaretçi akınına uğruyor. BitlisMuş kara yolunu adeta kırmızıya bürüyen laleler, karlı dağlara karşı doyumsuz seyir zevki sunuyor.
“Doğamızda çıkan bu güzel laleleri koparmayalım”
Karların erimesinin ardından Muş Ovası’nın çok güzel bir kırmızı görünüme sahip olduğunu anlatan vatandaşlardan Fatma Özbey, “bu anı değerlendirmek için bugün çocuklarımla beraber eğlenmeye geldik. Çok güzel fotoğraflar çektik. İnsanlardan rica ediyorum doğamızda çıkan bu güzel laleleri koparmasınlar. 23 haftalık bir yaşam süreleri var. Onu lütfen güzel değerlendirelim. Bu doğa bir daha ele geçmez. Kaybetmeyelim” dedi.
“Lalelerin arasında güzel görüntü ve fotoğraflar çektik”
Muş’a ilk defa geldiğini ve ovada lale yetiştiğini öğrenen vatandaşlardan Suzan Yaldız da, “çocuklarımı da alıp bu lalelerin arasında güzel görüntü ve fotoğraflar çekmek istedik. Ailemizle toplandık geldik. Güzel fotoğraflar çekip gezdik. Doğanın tadını çıkardık” ifadelerini kullandı.
“Kuş cıvıltılarıyla birleşen laleler güzel görüntüler oluşturuyor”
Annesiyle birlikte laleleri fotoğraflamak için geldiğini belirten Ada Arya Özbey ise “Muş Ovası’nda laleler açtı. Ailecek geldik fotoğraf çektik. Çok eğlendik. Kuş cıvıltılarıyla birleşen laleler güzel görüntüler oluşturdu. Ova adeta kırmızıya dönüşmüş durumda” diye konuştu.
Muş Lalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında “Muş 1071” ismiyle tescillendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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