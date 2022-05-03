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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

İHA

Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

Muş'un Bulanık ilçesinin giriş ve çıkışlarında jandarma ve emniyet ekipleri tarafından 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması gerçekleştirildi.
Bulanık'ta Ramazan Bayramı’nda jandarma ve polis ekipleri emniyet kemeri uygulamasına ağırlık verdi. Bayramda trafik kazalarının minimize edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için tedbirleri en üst seviyeye çıkaran ekipler, ilçe genelinde denetim yapıyor. Uygulama çerçevesinde trafik ekiplerince durdurulan araçlarda sürücülerle sohbet edilerek trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.
Ekipler, emniyet kemeri denetimi sırasında sürücülere kampanya ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

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