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Muş lalesi, ovayı kırmızıya boyadı

DHA

Muş lalesi, ovayı kırmızıya boyadı


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ Ovası, baharın gelişiyle açan laleler ile kırmızıya büründü. 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını 15 gün boyunca koruyor. 
Çukurova ve Konya'dan sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük ovasına sahip Muş'ta açan laleler, doğayı kırmızıya bürüdü. Doğal olarak yetişen ve kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler, karlı dağlarla güzel manzara oluşturdu. Endemik bitki türleri arasında yer alan ve 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını koruyabildiği 15 günlük sürede ziyaretçi akınına uğruyor. İtalya, Portekiz, Azerbaycan, Gürcistan ve Fas´tan Türkiye´ye gelen turistler de meşhur laleleri görebilmek için Muş´a uğruyor. Lalelerin kırmızıya bürüdüğü ovayı izleyen turistler, fotoğraf çektiriyor. 
5 ülkeden toplanıp laleler için Muş´a geldiklerini belirten Azerbaycanlı Jamila Futullazade, "Biz 5 ülkeden toplam 20 arkadaş meşhur laleleri görebilmek için Muş´a geldik. Lalelerin süslediği ovada çok güzel fotoğraflar çektik ve çok eğlendik. Laleler çok güzeldi. Buraya gelip laleleri görmek, her şeye değer" diye konuştu.
Laleleri görebilmek için Azerbay'dan Muş´a gelen Narmin Aliyeva ise "Kıpkırmızı ova ve karlı dağlar arasında bol bol fotoğraf da çektirerek bu anı ölümsüzleştirdik. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Bunları hepimiz sosyal medyamızda paylaşacağız. Herkesi laleleri görmek için Muş´a davet ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-05-04 09:57:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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